نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء اس تي سي stc المجاني 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رقم خدمة عملاء اس تي سي المجاني على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ولا شك أن شركة STC استطاعت أن تجد لنفسها مكان بين أبرز شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية بما حققته من نجاح كبير في تقديم العديد من الخدمات والعروض المميزة لعملائها وإكتساب ثقتهم، ومن الجدير بالذكر أن الشركة اعتمدت على أحدث الأساليب التكنولوجية في التواصل مع عملائها على مدار 24 ساعة للرد على كافة الأسئلة والإستفسارات والشكاوي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أرقام خدمة عملاء STC كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة تحويل رصيد سوا إلى سوا بدون رقم الهوية، فإلى نص المقال.

رقم خدمة عملاء اس تي سي

يرغب العديد من المواطنين التواصل مع فريق الدعم الفني وخدمة العملاء لشركة اس تي سي للإستفسار عن كافة الأسئلة التي لديهم، ويُمكنكم التواصل عن طريق الطرق التالية:

أولاً يُمكنكم التواصل عن طريق الإتصال بالرقم 900 وسيرد عليكم أحد أفراد خدمة العملاء.

ثانياً قم بالتواصل من خلال تطبيق My stc للإستفسار عن أي سؤال أو شكوى لديك.

ثالثاً أوعن طريق إرسال رسالة نصية على رقم 969.

رابعاً من خلال الإتصال برقم 0114555555.

خامساً يُمكنكم التواصل من خارج المملكة عبر الرقم 0966114555555.

سادساً أو الإتصال عبر الفاكس على رقم 8003030969.

خدمة عملاء STC

تُعد شركة stc أحد أبرز شركات الإتصالات بالمملكة حيث تقدم العديد من الخدمات المميزة لعملائها سواء أفراد أو شركات، ونظراً لجهودها الكبيرة وحرصها على إرضاء كسب ثقة المواطنين أصبحت في الصفوف الأولى لشركات الإتصالات، ويُمكنكم التواصل مع الشركة عن طريق الإتصال بالرقم 909 لخدمة عملاء قطاع الأعمال وللتواصل من خارج المملكة قم بالإتصال برقم 00966114520909.

وأخيراًَ نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل عن هذا الموضوع الهام، وفي حالة ما إذا كان لديكم أي استفسار يُمكنك التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل، فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنرد عليه في أسرع وقت ممكن