نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اعتراض على حساب المواطن والاستعلام عن النتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم اعتراض على حساب المواطن هو أمر يهم كل مواطن سعودي مستفيد من هذا البرنامج العظيم الذي يدعم كثير من المواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون دخل شهري لمواصلة الحياة اليومية، والتغلب على أعباء الحياة خاصة في هذه الفترة، والتي تشهد بداية العام الدراسي الجديد، والذي يتضمن كثير من التفاصيل بشأن شراء زي المدرسة والأدوات المدرسية، وكذلك الطعام والشراب اللازم للطالب للذهاب إلى المدرسة، لذا حرصت المملكة على أن يتم صرف دعم حساب المواطن بالتزامن مع دخول العام الدراسي ليتمكن كل رب أسرة من توفير مستلزمات أبنائه اللازمة لسد احتياجاته، وألا يتعرض للمقارنة بين غيره من الطلاب، كما قامت أدارة برنامج حساب المواطن بتوضح حلول الدفعات المرفوضة وبعد ظهور النتيجة يحق للمواطن الاعتراض على الدعم المقدم، أو نتيجة الأهلية.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن

ومن حين إلي اخر يقوم تقوم الإدارة القائمة علي تقديم الدعم بتطوير علاقتها مع المواطنين من أبناء الشعب السعودي بتوضيح كافة المستجدات التي طرأت علي تلقي الدعم مثل شروط حساب المواطن للمتقاعدين والنساء والمتزوج والتي سبق وتحدثنا عنها في مقال سابق، تقديم اعتراض على حساب المواطن عقب ظهور نتيجة الأهلية هو حق تكفله الحكومة السعودية لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن في كافة أنحاء المملكة، والذي يمكن عن طريقه تقديم اعتراض على مبلغ الدعم أو عدم الاستجابة لطلب الدعم، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

الضغط على أيقونة الدورة الأهلية.

اختيار التحقق من الأهلية، ومعرفة سبب عدم الأهلية.

الضغط على اعتراض الأهلية.

رفع المستندات التي تثبت أهلية المواطن للدعم.

ومن الجدير بالذكر أن القائمين على البرنامج يقومون بدراسة طلبات الاعتراض، وذلك في مدة تتراوح ما بين 15 إلى 90 يوم، وعندما يتبين أحقية المستفيد للدعم يتم صرف الدفعات المستحقة بأثر رجعي، كما قامت أدارة البرنامج بتوضيح طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن وهذا ما يلجئ إلي معرفته الكثير من المستفيدين من الدعم.

الاستعلام عن نتيجة أهلية حساب المواطن

ظهرت نتيجة الأهلية الدفعة 57 من حساب المواطن، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت لمعرفة حالة الأهلية من ناحية القبول أو الرفض باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع برنامج حساب المواطن. الضغط على استعلام نتيجة الأهلية. إدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدم، أو رقم الهوية. يتم إظهار الحالة الخاصة بالأهلية سواء قبول أو رفض، كما يتم ذكر أسباب الرفض.

ويذكر أن الحكومة قد أطلقت تطبيق حساب المواطن الخاص بمستخدمي الهواتف الذكية التي تستخدم نظام IOS، وذلك مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.