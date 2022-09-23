سوريا: ارتفاع ضحايا غرق مركب قبالة طرطوس إلى 73 شخصا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الغباش - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن 20 شخصا يتلقون العلاج فى مستشفى الباسل بطرطوس.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن مدير عام الموانئ البحرية السورية العميد المهندس سامر قبرصلى - وفقا لـ (سانا) - العثور على 31 جثة فى مناطق متفرقة على شاطئ طرطوس، موضحا أن بعض الجثث وجدت على الشاطئ فى حين تم انتشال البعض الآخر من عمق البحر من قبل زوارق المديرية التى لا تزال مستمرة فى عمليات البحث حتى اللحظة.
وأشار قبرصلى إلى أن القارب انطلق من لبنان فى منطقة المنية منذ يوم الثلاثاء الماضى بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة.
وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت، أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة طرطوس إلى 34 شخصا، فيما يتلقى 20 شخصا العلاج فى مستشفى الباسل.
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