العالم اليوم - مفاجأة من محمد صلاح لعروسين في فندق إقامة الفراعنة

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة من محمد صلاح لعروسين في فندق إقامة الفراعنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - لم يتوقع عروسان في الإسكندرية أن يشاركهما النجم محمد صلاح صورة تذكارية قبل ساعات قليلة من مباراة المنتخب المصري الودية مع النيجر، لتنتشر تلك اللقطات بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي مع الإشادة بمفاجأة قائد الفراعنة.

ومحمد صلاح موجود حاليا مع زملائه في معسكر المنتخب المصري داخل منطقة برج العرب في الإسكندرية استعدادا لخوض مباراتين وديتين مع فريقي النيجر وليبيريا خلال فترة التوقف الدولي.

ويعلب صلاح تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روي فيتوريا، وسط حالة من النشاط والاهتمام بتقديم أداء مقنع للجمهور.

ويقول أحمد حجازي، مصور الزفاف، الذي التقط فيديو قصير ومجموعة من الصور لصلاح مع العروسين في حديثه لموقع "دوت الخليج": "كان الأمر أشبه بالحلم، ظهور صلاح له مفعول السحر في المكان، اقترابه بغتة من العروسين أحمد وسمر وكلماته إليهما منحت الجميع شعور بالسعادة، وأدركنا مدى حرصه على رسم الابتسامة دائما على وجوه مشجعيه".

ويروي حجازي: "بداية الأمر جاءت خلال وجودنا في فندق إقامة المنتخب المصري بمنطقة برج العرب. كان العروسان على علم بوجود صلاح وبقية اللاعبين في المكان ذاته، وبات لدينا رغبة في التقاط صورة تذكارية مع قائد الفريق وكافة النجوم لكن شاهدنا حراسة مشددة على الجميع وأدركنا صعوبة تنفيذ تلك الخطوة".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أكد في بيان رسمي العام الماضي على وجود حراسة خاصة للاعبي المنتخب الوطني حرصا منهم على عدم تعرض أعضاء الفريق لأي احتكاك.

ونوّه إلى حصول محمد صلاح على اهتمام خاص في بعض المواقف، وهو أمر طبيعي، باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم.

ويتابع الشاب العشريني الذي ينتمي إلى طنطا: "إنهمكنا في الحصول على أفضل اللقطات في جلسة التصوير الخاصة بالعروسين ثم شعرنا بضجة حولنا لنكتشف مرور صلاح مرتديا قميص التدريب مع حراسة شخصية، وحينما شاهد الزوجين قرر تغيير وجهته وانطلق نحونا وعلى وجهه ابتسامة كبيرة".

ويردف حجازي لموقع "دوت الخليج": "حالة من الذهول انتابت الحضور عند اقتراب صلاح من العروسين، أبدى سعادته بمشاركتهما تلك اللحظة، وقام بتنهئتهما على الزواج متمنيا لهم السعادة في حياتهما قبل أن يطلب منهما مازحا بعدم النشر الصورة في الوقت الحالي بينما تعالت ضحكاتهم".

تجربة سابقة إبان كورونا

وظهر صلاح منذ عامين في صورة تذكارية مع عروسين أثناء خضوعه للحجر الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع خوض منتخب مصر مباراة أمام توغو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية حينذاك.

ووافق صلاح على المشاركة معهما مع الحرص على التباعد الاجتماعي من خلاله بقائه داخل شرفة غرفته بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولي.

ولم يتوقع مصور الزفاف الشاب انتشار الفيديو القصير الذي قام من خلاله بتوثيق تلك اللحظات الهامة في وقت قصير موضحا لموقع "دوت الخليج" أن المشاهدات وصلت لمئات الآلاف على صفحته الشخصية والمنصات التي تداولته على مدار الساعات الأخيرة نظرا لشعبية صلاح الجارفة في مصر والعالم.

ويؤكد مصور الزفاف الشاب أن موقف محمد صلاح أضاف لمسة ساحرة في ليلة مميزة للعروسين منوها على شعور الزوجين بأنها ذكرى لن تنسى أبدا وفأل حسن.

وفي الوقت نفسه دليل على تواضعه الشديد وتعامله بعفوية وبساطة مع الجميع رغم شهرته الواسعة وإنجازاته الكبيرة كلاعب كرة قدم، وفق المصور.