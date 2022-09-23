نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبارة الصينية بتصميم جذاب من جيلي في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبارة الصينية بتصميم جذاب من جيلي في المملكة، إن شركة جيلي تعلن عن إطلاق سيارة جديدة جبارة علي الطريق، حيث أن هذه السيارة الصينية الجبارة أدائها والتكنولوجيا الموجودة فيها لا مثيل لها، فإنها تمتلك محرك عالي الجودة بالإضافة أن السيارة تكون بنظام الدفع الرباعي، فتعتبر الفريدة في أقوي أداء علي الطريق، ومن أهم ما يميز السيارة هو أهتمام شركة جيلي بالأمان في المركبة سواء للسائق أو الركاب أو المارة في الطريق، فإننا سوف نوضح عن طريق هذا المقال علي موقع ثقفني كافة المعلومات عن الجبارة الصينية بتصميم جذاب، لذلك يجب علي جميع الراغبين في امتلاك السيارة متابعة موقع ثقفني الإلكتروني، فإن شركة جيلي قدمت من قبل سيارة عائلية بتصميم أوربي جبارة ورخيصة.

محرك الجبارة الصينية بتصميم جذاب

إن الجبارة الصينية بتصميم جذاب تكون هي سيارة توجيلا الجديدة من شركة جيلي، فإن توجيلا الجديدة تمتلك محرك علي الجودة فهو يكون 4 سلندر أي 4 أسطوانات، كما أن سعته تكون 2 لتر وتبلغ قوة المحرك في السيارة 238 حصان، بالإضافة أن أقصى قيمة في عزم الدوران تكون 350 نيوتن لكل متر، وأيضا تمتلك سيارة توجيلا الجديدة من جيلي ناقل حركة أوتوماتيكي تكون السرعات فيها 8 سرعات مستوحي من الطائرات النفاثة، حيث أن معدل التسارع من صفر إلي 100 كم في سيارة توجيلا تكون 6.9 ثانية، فإن سعة خزان الوقود تصل إلي 54 لتر واستهلاك الوقود يصل إلي 14.1 كم لكل لتر، كما أن السرعة القصوى لتلك السيارة تكون 210 كم لكل ساعة.

مزايا السيارة الداخلية والخارجية

شركة جيلي توضح مميزات السيارة الداخلية والخارجية كالتالي: