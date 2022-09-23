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عمر شويل - جدة تقديم جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية والطبية التي قامت دولة الإمارات بإطلاقها لتواكب ركب التطور التعليمي والماراثون الطبي في جميع أنحاء العالم، حيث أطلق الشيخ محم بن راشد الجامعة الخاصة بالدولة من أجل النهوض بالمستوى التعليمي في العلوم الطبية والصحية والتي تنتهي بالعمل المتميز وفق أحدث الطرق والمعلومات الطبية الحديثة في كل من الطب والتمريض.

إطلاق جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية والطبية

تحرص دولة الإمارات على الالتحاق بكل ما هو متطور في القرن الواحد والعشرين، حيث اعتمدت النظام التعليمي والتسجيل الرقمي في الجامعات الخاصة بها واعتمدت نظام المدح التعليمية للمتميزين والراغبين في الحصول على الدرجات الطبية التعليمية العليا والتي تعود بالنفع على المجتمع.

[رابط] تقديم جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية Mbru.Ac.AE المنح الدراسية

وتعتبر تلك الجامعة الإماراتية من الجامعات الرائدة في الدولة، حيث تعتبر من اكثر المقاصد التعليمية الطبية في الدولة لكل من الإماراتيين والوافدين في كل من العلوم الطبية والصحية، لكل من الأطباء والتمريض، ويكون خريج تلك الجامعة حاصل على الشهادة الأعلى والمعترف بها عالميا لما فيها من أحدث الطرق المتطورة عالميا والمعتمدة من أكبر الجامعات العالمية، وقد أطلقها الشيخ بهدف توطين الدراسة والعلم والاستفادة الأفضل من المنظومة التعليمية في الدولة.

ما هي شروط القبول في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

يجب قراءة كافة الشروط قبل الشروع في التقديم في الكلية.

يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة حديثا.

يكون حاصل على معدل 70% على الأقل.

يجب اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية شرط أساسي من شروط القبول.

يكون المتقدم لائق صحيا.

التقديم على منح جامعة الشيخ محمد بن راشد

يجب أن يتم استكمال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

يتم تقديم طلب الحصول على المنحة بالمخططات المقررة.

يكون على الطالب العامل تقديم أوراق ومصوغات العمل كما يكون عليه تقديم ما يثبت عمل أفراد الاسرة والدخل الشامل لهم.

يجب أن يكون حاصل على معدل 70% على الأقل في الثانوية العامة.

يكون لائق طبيا ولديه شهادة طبية بذلك من أحد الجهات الحكومية والمستشفيات المعتمدة.

يتم اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

خطوات التقديم في جامعة محمد بن راشد إلكترونيا

يجب استيفاء الشروط الخاصة بالتقديم في البداية. يتم اتباع مواعيد التقديم ليتم فتح باب التسجيل. يتم تسجيل الدخول على رابط تقديم الكلية الرسمي. يقوم المتقدم باختيار الخيار المناسب للوضع (تقديم طلاب – طالبات). يتم إدخال رقم السجل المدني. يجب تسجيل رقم الهاتف الخاص به لاستقبال الإشعارات. كما يجب تسجيل رقم هاتف ولي الأمر، وذلك لاستقبال التعليمات. يتم اختيار مكان الدراسة. يقوم بتسجيل الرغبات والتي يتم تحديدها حسب المعدل والدرجات التي حصل عليها في الثانوية للمفاضلة بين الاقسام. يتم اختيار أيقونة “تقديم الطلب”.

ألية تقديم المنح السنوية

يتم تقديم منح لجميع الوافدين في مجالات: منح الماجستير كذلك منح الدراسات العليا في كل من كليات التمريض، القبالة، تمريض الأطفال، بالإضافة لاختصاص القلب و الاوعية الدموية.

كما يتم تقديم طريق برامج تعليمية لتدريب الممرضات و الممرضين لمدة عام أو عامين، وذلك بحسب برنامج الدوام المختار، تأكيداً على أهدافها في تطوير القطاع الصحي و الإمكانيات الطبية في دولة الإمارات.

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