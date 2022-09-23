نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكثيرين يريدون التعرف على تردد ناشيونال جيوغرافيك بعد أن تم تحديثه، وذلك لكي يتمكنون من متابعة القناة واستكمال المشاهدة، وهي واحدة من أشهر القنوات التي يكون لها جمهور كبير جداً ومتابعينها يكونوا من مختلف الدول، وهي تعرض مختلف المعلومات والثقافة، وهي مناسبة جداً للأطفال الذين يحبون الاستكشاف ويرغبون في مشاهدة مثل هذا المحتوى، ونوفر لكم المزيد من التفاصيل خلال الفقرات التالية.
تردد ناشيونال جيوغرافيك
هل تريد تنزيل تردد ناشيونال جيوغرافيك الحديث؟ هل ترغب في مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك دون أي مشاكل إشارة برؤية واضحة؟ إذً عليك تحديث ترددها كما سنوضح لك في الآتي، فمنذ أن عرف الجميع أن التردد تم تغييره ومعدلات البحث ارتفعت نحو التعرف على التردد الآخر الجديد.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات
تردد ناشيونال جيوغرافيك يختلف من القمر الصناعي نايل سات إلى العرب سات فكل قمر يكون له تردد خاص به، ونعرضها لكم خلال التالي.
التردد الحديث لقناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات
- تردد القناة: يكون
- الاستقطاب: يتم ضبطه ليكون أفقي.
- معدل الترميز: يتم كتابة في تلك الخانة
- معامل التصحيح: يتم ضبطه ليكون ⅚.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات
- التردد: في خانة التردد يتم كتابة
- معدل الترميز: يكون موحد لجميع القنوات بمختلف الأقمار الصناعية
- الاستقطاب: H “أفقي”.
- المعامل الخاص بتصحيح الأخطاء: 4/3.
ما السبب وراء شهرة قناة ناشيونال جيوغرافيك؟
بعد التعرف على تردد ناشيونال جيوغرافيك، قد يريد البعض معرفة السبب الرئيسي وراء شهرة تلك القناة، ولماذا هي بالأخص متابعيها كثيرون ومن مختلف الفئات العمرى، وذلك لأنها تقدم التالي:-
- قصص واقعية يتم رويها بكل أحداثها التي دارت مع تمثيل تلك الأحداث لكي يتمكن المشاهد من استيعابها بسهولة.
- تقدم الكثير من الأفلام الوثائقية سواء في الجليد أو الصحراء أو في البحار وغير ذلك.
- تعرض مجموعة كبيرة من أفلام الكرتون التي تتناسب مع الأطفال الصغار، وجميعها يكون لها هدف لكي يكون الطفل مثقف.
- من أكثر ما تعرضه على الشاشة أساطير العالم الجليدي، وهو من الأشياء التي تعرضها الأكثر تشويقاً، فهو يعرض كيف يقوم المنقذين بإنقاذ جميع الحيوانات التي تكون في خطر.
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