«دونيتسك ولوهانسك وخيرسون».. استفتاء لضم 3 مناطق أوكرانية إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "إكسترا نيوز"، يأتى الاستقتاء كأحدث خطوة تتخذها روسيا بالاستفتاء على انضمام عدد من المناطق فى أوكرانيا لأراضيها، على غرار ما حدث فى شبه جزيرة القرم، حيث يشمل الاقتراع مناطق "دونيتسك ولوهانسك وخيرسون"، على أن تستمر عملية التصويت حتى الـ27 من شهر سبتمبر الجارى.

دونيتسك.. زراعة وصناعة

وتمثل دونيتسك أهمية استراتيجية لروسيا، حيث تبلغ مساحتها 26.500 كيلو متر مربع، بما يعادل 4.4% من إجمالى مساحة أوكرانيا، وهى مقسمة إلى 18 منطقة، تضم 52 مدينة، و131 بلدة. واللغة الرئيسية فى المنطقة هى الروسية، ويبلغ عدد سكانها الإجمالى 4 ملايين و300 ألف نسمة، معظمهم من الأوكرانيين والروس، إلى جانب قوميات أخرى كالتترية والأرمينية.

وبحسب التقرير، فإنه رغم مساحتها الزراعية الواسعة، تعتبر دونيتسك منطقة صناعية، إذ تشتهر بكثرة مناجم الفحم الحجرى، ومعامل الحديد والصلب التى يعمل فيها معظم السكان.

لوهانسك.. مناجم الفحم

أما لوهانسك، فتبدو مساحتها نحو 26 ألف و600 كيلو متر مربع، وهى مقسمة إلى 18 منطقة إدارية، تضم 37 مدينة، و109 بلدات، ويبلغ التعداد الإجمالى للسكان فيها نحو مليونى و200 ألف نسمة وفقًا لإحصائيات 2014. ويشكل الروس والأوكرانيون معظم السكان، وتتوزع النسبة المتبقية على القوميات الأخرى، مثل المنتسبون إلى مولدوفا وروسيا البيضاء والتتر والأرمن والآذريين.

وأشار التقرير إلى اقتصاد لوهانسك التى تعد منطقة صناعية تضم العديد من مناجم الفحم ومعامله، كما يعتمد اقتصادها على شبكات وطرق لعبور البضاع من وإلى روسيا بسبب الشريط الحدودى الطويل معها.

خيرسون.. ميناء حيوى

وأضاف تقرير "إكسترا نيوز"، أن المنطقة الثالثة هى خيرسون، وهى الموطن الرئيسى لبناء السفن، لذا تحظى بأهمية ومكانة استراتيجية كبيرة لدى الروس، لكونها ميناء مهم يطل على البحر الأسود ونهر دنيبرو. كما تتصل المنطقة جغرافيًا بمناطق حيوية ومهمة.

ويعيش فى مدينة خيرسون نحو 290 ألف نسمة حسب إحصائيات عام 2022، وكانت أول قاعدة بحرية روسيا لبناء السفن على البحر الأسود، والتى كانت تعرف وقتها باسم محافظة "ميكولايف".