هونج كونج تلغى الحجر الصحى للوافدين الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال لى -فى تصريحات للصحفيين نقلها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورى، اليوم الجمعة- إنه وفقا لهذا الترتيب، سيتم إلغاء نظام الحجر الصحى فى الفنادق. وكان الوافدون من الخارج، يخضعون لحجر صحى فى الفنادق لمدة ثلاثة أيام، يعقبه 4 أيام من المراقبة الذاتية. جدير بالذكر أن هونج كونج التى لطالما شكلت قطبا بارزا فى آسيا فى مجال النقل واللوجستية، منعزلة عن العالم منذ أكثر من سنتين بفعل سياسة صحية صارمة تماشيا مع استراتيجية "صفر كوفيد" التى تنتهجها الصين.

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