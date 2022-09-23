العالم اليوم - بسبب مشكلات طائرات ماكس 737.. بوينغ تسدد رسومًا بهذه القيمة

انتم الان تتابعون خبر بسبب مشكلات طائرات ماكس 737.. بوينغ تسدد رسومًا بهذه القيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 02:20 مساءً - قالت السلطات الأميركية، الخميس، إن شركة "بوينغ" المصنعة للطائرات وافقت على دفع مبلغ 200 مليون دولار، وذلك لتسوية رسوم، تتعلق بتضليل المستثمرين حول سلامة طائراتها من طراز "737 ماكس".

وبحسب تقرير نشره موقع "دويتشه فيلي"، فقد تعرض الطراز لانتقادات شديدة، بعد أن أسفر حادثان للطائرة عن وفاة 346 شخصًا نتيجة تحطم طائرتين من نفس الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا بعد أشهر قليلة فقط من إدخالهما الخدمة.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية في بيان، الخميس، إن "بيونغ" انتهكت "بإهمال" أحكام مكافحة الاحتيال التي تقرها قوانين الأوراق المالية الأميركية.

واتهمت الهيئة الشركة ورئيسها التنفيذي السابق، دينيس مويلينبورغ، بالإدلاء ببيانات مضللة حول سلامة الطائرات التي سقطت في الحادثتين بإندونيسيا وإثيوبيا في عامي 2018 و2019.

ومن المقرر أن يدفع مويلينبورغ مليون دولار في إطار تسوية نفس الرسوم.

من جانبها، قالت "بوينغ" إنها أجرت تغييرات واسعة وعميقة منذ الحادثين لتحسين سلامة وجودة نموذجها "737 ماكس".

وأضافت الشركة في بيان أن تسوية الرسوم يعتبر جزءًا من جهود الشركة الأوسع لحل المسائل القانونية المعلقة، والخاصة بحوادث طائرات "737 ماكس"، وذلك بطريقة مسؤولة تخدم مصالح الشركة ومساهميها وموظفيها.