نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي التكميلي من البنك الأهلي.. المميزات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي التكميلي هو قرض إضافي يحصل عليه العميل بالإضافة إلى القرض الرئيسي ، حيث يتم دفع قسط التمويل الإضافي ومبلغ قسط القرض القديم معًا ، لذلك يُسمى القرض التكميلي، مع العلم أن هناك شروطًا معينة للحصول على قرض تكميلي ، والتي تختلف من بنك لآخر، فيما يلي تفاصيل التمويل الشخصي التكميلي، والذي يوفره البنك الأهلي.

ما هي مزايا التمويل الشخصي التكميلي

القروض التكميلية متوافقة تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

كما تتم الموافقة على العملاء فورًا للحصول على قروض تكميلية.

يتم سداد القرض الأول ويتم الحصول على قروض جديدة خلال نفس الفترة.

يوفر سهولة السداد والراحة ، مما يجعل القرض قابلاً للسداد في غضون خمس سنوات.

يتم تأجيل الأقساط المستحقة خلال شهر رمضان.

من الممكن أيضًا الحصول على قرض أسهم أو سلعة.

باستثناء التغطية المجانية للعجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

ما هي معايير الحصول على التمويل التكميلي؟

لكي يحصل العميل على قرض تكميلي بعد الحصول على قرض شخصي ، يجب عليه سداد 20٪ على الأقل من القرض السابق ، أو سداد القرض الأول على 12 قسطًا.

، يجب عليه سداد 20٪ على الأقل من القرض السابق ، أو سداد القرض الأول على 12 قسطًا. معدل النسبة السنوي 5.03٪ و مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

تصل إلى 5 سنوات. يخضع التمويل التكميلي أيضًا لرسوم إدارية تساوي 1٪ من قيمة القرض ، بحد أقصى 5000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على التمويل التكميلي

وفر البنك الأهلي التجاري طريقة التسجيل على القرض التكميلي من خلال البوابة الرسمية للبنك الأهلي على الانترنت، بحيث يمكن التقدم بطلب الحصول على القرض بعد الخضوع للشروط والأحكام وقراءتها، تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي يقدم مجموعة منتجات تمويلية وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

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