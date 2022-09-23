نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444 وبدء صرف شهر اكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات المتميزة التي تقدمها الوزارة، وصولاً إلى فئة المجتمع السعودي التي تقدم إلكترونياً، مثل طلب حقوق الضمان الاجتماعي، حيث أن برنامج الضمان المطور هو أحد الأنظمة المعتمدة من قبل الحكومة السعودية للحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويوفر للمواطنين كل الدعم المادي والمعنوي، بالإضافة إلى العديد من خدمات التأهيل والتدريب، وبذلك يصبح المواطنون قادرين على القيام بذلك، فضلاً عن أن برنامج الاجتماعي المطور له دور كبير في دعم شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بما يعمل على تسهيل كافة الخدمات الالكترونية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من قبل البرنامج.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444

يمكنك التعرف مستحقات الضمان الاجتماعي المتقدم لعام 2022 باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

حدد الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية للصفحة.

انقر فوق “استفسارات التقاعد”.

املأ الفراغ برقم السجل المدني الخاص بك.

اكتب رقم الفحص البصري في المساحة المتوفرة.

كتابة جميع المعلومات المنوط بها في الخانات المخصصة لذلك.

انقر فوق رمز الطلب.

اعرض النتيجة الصحيحة على صفحة أخرى.

شروط الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية 1444

هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها الشخص حتى يتم قبوله في نظام الضمان الاجتماعي السعودي لعام 1444. هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء من تتوفر فيه الشروط التالية:

استثناء من غير السعوديات المتزوجات من سعودي. تُستثنى من ذلك النساء غير السعوديات المطلقات أو الأرامل ولديهن أطفال من الجنسية السعودية. يُستبعد جميع أبناء السعوديات المطلقات أو الأرامل المتزوجات من أجانب. يُستثنى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأرامل أو الأيتام أو أي شخص لديه بطاقة نقل في المملكة العربية السعودية.

يجب على الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أن يكونوا مقيمين بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية.

دخل الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أقل من الحد الأدنى للمعاش المحسوب لكل من المستقل والأسرة.

يجب على المتقدمين للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي تلبية جميع المعايير والشروط لامتلاك الثروة

يجب على المتقدمين تلبية جميع المتطلبات التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية للموافقة على طلباتهم.

حالات ايقاف دعم الضمان الاجتماعي

في المملكة العربية السعودية، هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إيقاف مدفوعات معاشات الضمان الاجتماعي، ويتم عرضها في الحالات التالية:

انتهاك شروط الضمان الاجتماعي.

إذا أثبت القسم أنك قدمت معلومات خاطئة أو غير دقيقة عنك أو عن أفراد عائلتك.

يتأخر المستلمون أكثر من 30 يومًا في تحديث بياناتهم بعد إخطارهم بالتحديث.

إذا ثبت عدم التزام المستفيد بخطة إعادة التأهيل حتى لو كان المستفيد خاضعًا لخطة إعادة التأهيل.

إذا كان المستفيد من الضمان الاجتماعي قادرًا على العمل ولكنه غير راغب في البحث عن عمل أو غير راغب في الحصول على وظيفة معتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أو لم يوافق على عرض عمل مناسب.

إذا تنازل المستفيد عن الأجر الذي يستحقه من الضمان الاجتماعي.

إذا مات المستفيد.

برنامج الضمان المطور

والجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ويوفر لهم الدعم المالي والانساني الذين هم في حاجه اليه، كما ان له دور كبير في المساهمة بالرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، وفي هذا تستعد معظم الدول للوصول إلى هذه المرحلة.

قيمة الضمان المطور

تحدد وزارة الموارد البشرية مبلغ 1000 ريال يتقاضاه المواطنون في بداية كل شهر ميلادي، وبالتالي تحدد مبلغ كل مستحق لهذا المعاش لعائلة مكونة من شخصين، ستحصل الوزارة على 2،750 ريال سعودي شهريًا، حيث يبلغ معاش هذه الأسرة 3140 ريالاً سعودياً شهرياً، وهو مبلغ كبير لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وبالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد، فإنهم يتقاضون حوالي 3710 ريالًا سعوديًا في المعاش الاجتماعي شهريًا، ولأسرة مكونة من 5 أفراد، يتقاضون 4.280 ريالًا سعوديًا شهريًا من وزارة التنمية البشرية ويعود سبب هذه الزيادة إلى زيادة عدد أعضائها، وقيمة الضمان الاجتماعي التي تتلقاها الأسر تسد ​​هذا النقص، وتلبي احتياجاتها الأساسية، وتتيح لها العيش حياة كريمة، هذا وأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بما يساهم ذلك في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي مع تخفيف العبء الاقتصادي على الكثير من المواطنين، في حين أن البرنامج يقوم بتحديث كافة خدماته الذي يبحث عنها المستفيدين من الدعم في البرنامج.