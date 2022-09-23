نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتم الرد على اعتراض حساب المواطن الدفعة 58؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يتم الرد على اعتراض حساب المواطن ؟ سؤال يتردد كثيرًا عبر حساب خدمة المستفيدين من قبل الأشخاص الذين سبق لهم التقديم على اعتراض عدم الأهلية أو اعتراض على مبلغ الدعم. حيث يترقب الكثير منهم نتائج الاعتراض مع اقتراب موعد صدور نتائج الأهلية الدفعة 59. وبمقدور كل شخص لم ينزل له الدعم أو لم تصدر له نتائج الأهلية رفع اعتراض خلال المدة النظامية التي حددها البرنامج.

مدة اعتراض حساب المواطن

يتم رفع الاعتراض على حساب المواطن بداية من اليوم الخامس بعد إيداع الدعم. ويستمر الاعتراض متاحًا على ذات الدفعة حتى 90 يومًا. وبعد انقضاء المدة لا يمكن رفع الاعتراض. مع العلم أن الاعتراض يتم رفعه من قبل رب الأسرة أو المستفيد الرئيس ولا يمكن للتابع رفع اعتراض.

متى يتم الرد على اعتراض حساب المواطن؟

حين يقوم المستفيد برفع الاعتراض على مبلغ الدعم يتلقى إشعارًا باستلام الإشعار لكن النتيجة قد تتأخر. ولأن حساب المواطن ينزل كل شهر بالتالي لن يكون بمقدور المستفيد الصرف في الشهور التالية ما لم تصدر نتيجة الاعتراض. لكن المطمئن في الأمر أنه في حال قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي للمستفيد بحد أقصى 6 شهور. معنى ذلك أن الرد على الاعتراض قد يتأخر حتى 6 أشهر لكن في معظم الأحوال يتم الرد خلال أول 3 شهور.

الرد على اعتراض عدم الأهلية

وبالنسبة لاعتراض عدم الأهلية فإن الأمر يتوقف على المستندات التي تم رفعها وعلى تاريخ تقديم الاعتراض. على سبيل المثال في حال تم تقديم الاعتراض قبل يوم 10 من الشهر يتم صدور نتائج الأهلية في الدفعة اللاحقة. أما في حال تم التقديم على اعتراض عدم الأهلية بعد يوم 10 يتم تأخيره شهر إضافي. وعليه فإنه بالنسبة للدفعة 85 في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 سبتمبر 2022 يتم دراسة الأهلية ضمن دورة اكتوبر.

الاستعلام عن نتائج الاعتراض

ويتم الاستعلام عن نتائج الاعتراض من خلال ما يلي: