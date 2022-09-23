نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد رخصة سير السيارة في المملكة العربية السعودية وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من مالكي السيارات بالمملكة العربية السعودية لمعرفة الاجراءات والخطوات التي تتم لتجديد رخصة سير السيارة بالمملكة وسوف نوضح شروط تجديد رخصة سير السيارة بالمقال وكما سوف نوضح كيفية التقديم على تجديد رخصة سير السيارة من خلال منصة ابشر الالكترونية، حيث يتعين على مالكي السيارات في المملكة بمختلف أنواعها أن يكونوا على دراية بجميع الشروط الواجبة لتجديد رخصة السير وكيفية إتمام خطواتها، وهذا تجنباً لارتكاب المخالفات القانونية ومن ثم التعرض لدفع الغرامات، وتعتبر رخصة السير الخاصة بالسيارات في المملكة العربية السعودية، إحدى أهم الوثائق الرسمية التي تتضمن صلاحية سير السيارة على كافة الطُرق العامة في شتى المدن السعودية، ويتم منح رخصة السير لجميع المُقيمين بالمملكة ومواطني مجلس التعاون الخليجي من قِبل الحكومة السعودية، وأتاحت إدارة المرور العامة في السعودية للمواطنين والمقيمين كافة الإمكانيات لكي يتم تجديد رخصة سير السيارة إلكترونياً، وذلك عبر الدخول على منصة أبشر، حرصاً من الحكومة السعودية على توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

الشروط الواجب توافرها لتجديد رخصة سير السيارة:

حيث قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن تحديد بعض الشروط الواجب توافرها لكي تتم عملية تجديد رخصة السيارة للمواطنين السعوديين أو المقيمين الأجانب داخل المملكة إلكترونياً، وفيما يلي أهمها:

يشترط أن تكون استمارة التأمين الخاصة بالسيارة لا زالت سارية المفعول.

كما يشترط وجود آخر فحص شامل للسيارة، ساري المفعول.

ويشترط أن يتم دفع أي رسوم أخرى مطلوبة من صاحب السيارة، مثل الغرامات أو المخالفات على السيارة إن وجدت.

ويشترط أن يقوم صاحب السيارة بدفع الرسوم اليت تتعلق بتجديد رخصة السير المطلوبة.

كيفية تجديد رخصة سير السيارة من خلال منصة ابشر:

كيفية تجديد رخصة سير السيارة من خلال منصة ابشر