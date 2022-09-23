نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 على المكيفات لعام 1444 على مختلف الأنواع في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض اليوم الوطني 92 على المكيفات 1444 بدأت بتقديمها بالفعل الكثير من الشركات الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، وهذا حيث يأتي اليوم الوطني كل عام حاملًا معه تخفيضات وخصومات متميزة للجميع، ولأن معظم الشركات والمتاجر ومقدمين الخدمات يوفروا أسعار لا يمكن تفويتها على كل المنتجات سواء كانت مستحضرات تجميل أو عطور أو مكيفات وغيره يريد الجميع التعرف عليها لذلك نقدمها بمقالنا.

عروض اليوم الوطني 92 على المكيفات 1444

تهتم كثير من الشركات الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية بالسعودية بما فيها المكيفات بتقديم عروض متميزة طوال أيام الاحتفال باليوم الوطني، وهذا حيث توفر خصومات بشكل كبير على مختلف المنتجات والتي يتم الإعلان عنها بداية من سبتمبر إلى نهايته، ومن تلك المنتجات المكيفات وهي كالآتي:

عروض مكيفات إل جي

أعلنت شركة ال جي بالسعودية عن عروض المنتجات التي تقدمها للاحتفال باليوم الوطني 92، والجدير بالذكر أن تلك العروض تضمنت أجهزة التكييف من نوع ال جي انفرتر بخصومات تبلغ 35%، حيث يأتي التكييف من كلا الإصدارين بتكلفة 2989 ريال بدل من 4499 ريال.

عروض المكيفات شركة البيوت السعودية

إحدى الشركات التي قدمت عروض على المكيفات للاحتفال بمرور 92 يوم على التوحيد الوطني للمملكة شركة بيوت السعودية والتي قدمت عروض كالآتي:

كومفورت 30,000 بارد اسبليت بتكلفة 3,599 ريال سعودي داخل العرض.

كومفورت 18,000 بارد اسبليت بتكلفة 1999 ريال سعودي.

ماندو بلس 12000 بارد سبليت بتكلفة 1699 ريال سعودي.

كومفورت 36,000 بارد سبليت بتكلفة 3350 ريال سعودي.

ماندو بلس 24,000 حار بارد بتكلفة 2950 ريال سعودي.

عروض مكيفات الشويدر

تقدم شركات الشويدر للتكييف عروض مختلفة على النوع الصحراوي من التكييفات بخصومات تتراوح من 8 إلى 10% كالآتي:

هاكتك صحراوي متنقل بسعر 1250 ريال وبسعة 20 لتر.

هاكتك متنقل بحجم 90 لتر بتكلفة 1200 ريال سعودي.

هاكتك متنقل بحجم 11 لتر بتكلفة 299 ريال سعودي.

هاكتك متنقل بحجم 70 لتر بتكلفة 1150 ريال سعودي.

عروض مكيفات اكسترا

وفرت شركة اكسترا عروض مختلفة على المكيفات للاحتفال باليوم الوطني سواء كانت من نوع الشباك أو الاسبليت بجانب خدمة التوصيل كالآتي: