نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تدعو مستفيدي الضمان الإجتماعي إلى سرعة التواصل لأمر هام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنواعًا مختلفة من المساعدات للمواطنين السعوديين، حيث تهدف إلى مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل على تحسين مستوياتهم المعيشية وتجاوز تكاليف المعيشة. يمكن أن تصل برنامج الضمان الاجتماعي إلى آلاف الفئات المحتاجة إلى المساعدة بالإضافة إلى المساعدات المادية، تساعد دائرة العمل المواطنين بإيجاد فرص عمل دائمة للقادرين على العمل، صدر قرار اول أمس وتشجع الموارد البشرية متلقي الضمان الاجتماعي على القيام بما يناسبهم.

تواصل مستفيدي الضمان الاجتماعي

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى استخدام خدمة المتجر المحمول وإجراء الأعمال بأمان وكفاءة من خلال منصة بلادي مع توفير البيئة المناسبة وتسهيل وصول العملاء على الطرق والأماكن العامة، أكدت الوزارة أن ذلك لا يؤثر على استحقاقات المعاشات المضمونة.

كيفية الحصول على ترخيص متجر للهواتف المحمول

يمكنك بسهولة الحصول على ترخيصك إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة بلادي.

حدد خدمة ترخيص متجر نقل.

تحتاج إلى التأكد من استيفاء شروط الترخيص الخاص بك.

حدد أحد المواقع النشطة في منطقتك.

ثم حدد عدد الأيام لترخيصك.

أخيرًا، حدد مجالك.

ما هو الغرض من بدء خدمة متجر المحمول؟

مهام الخدمة هي:

تنظيم عملية البيع والشراء في الأماكن العامة.

ضمان السلامة والأمن والوقت لأصحاب العربات.

كما يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل.

تسليط الضوء على الفرص والمشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع الأعمال.

بالإضافة إلى تبسيط عملية الترخيص عبر المنصة البلدي، فإن.

المستفيد من الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين الحصول على خدمات متنوعة لمتاجر المحمول مثل: