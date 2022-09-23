العالم اليوم - نمو عدد السائحين في تركيا بـ 58 بالمئة في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر نمو عدد السائحين في تركيا بـ 58 بالمئة في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - قفز عدد الأجانب الذين زاروا تركيا في أغسطس بنسبة 58.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 6.3 مليون زائر ليستمر تعافيها القوي من الركود الذي بدأ في 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19.

وجاء هذا العدد مقارنة مع 3.98 مليون في أغسطس 2021 و1.81 مليون في نفس الشهر من عام 2020.

وقفز عدد الزائرين الأجانب في أول ثمانية أشهر من العام 108.5 بالمئة إلى 29.3 مليون بوتيرة تقترب من مستويات ما قبل الجائحة في 2019.

وتدعم السياحة الاقتصاد التركي في الوقت الذي يعاني فيه من واحدة من أسواء أزمات التضخم على مستوى العالم، حيث يفضل الرئيس رجب طيب أردوغان دعم الإنتاج والتصدير على حساب العملة والأسعار.

وفي خطوة معاكسة لتوجهات أغلب البنوك المركزية الكبرى، خفض البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم لأكثر من 80 بالمئة.

وحقق الاقتصاد التركي نمو بنسبة 7.6 بالمئة في الربع الثاني، هذا العام، متفوقا على التوقعات، بدعم من ارتفاع الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والسياحة.