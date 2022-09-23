نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أخر تردد لفتح قناة ناشونال جيوغرافيك لمتابعة الأفلام الوثائقية المبهرة في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي من أكثر القنوات التي ازداد البحث عنها مؤخراً لأنها تهتم بعرض جميع الأفلام الوثائقية والعديد من البرامج التي تجذب الناس لأنها تقوم بعرض أفضل المناظر الخلابة بجانب معرفة حياة الحيوانات في البيئة حيث تم تأسيس هذه القناة في عام 2009 واشتهرت كثيراً خلال هذه الفترة وأصبحت من أكثر القنوات المشهورة حول الوطن العربي وتقوم بعرض العديد من البرامج المميزة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة تردد القناة الجديد.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك

يمكنكم ضبط وتنزيل هذا التردد لكي تتمكن من مشاهدة جميع الأفلام الوثائقية التي تساعدك على جمع كثير من المعلومات الهامة ويمكنك تنزيل التردد على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد الآتي،

تردد القناة 11411

الاستقطاب أفقي

الجودة hd

الترميز 30,000

التصحيح 3/4

طريقة تنزيل قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي

يبحث الكثير عن خطوات تثبيت تردد هذه القناة بشكل صحيح على الرسيفر الخاص به وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة وتتضمن الآتي،

في الخطوة الأولى تقوم بالضغط على الإعدادات سوف تجدها أمامك فيه جهاز الريموت وبعد ذلك تضغط على إضافة تردد أو ترتيب وتقوم بكتابة تردد القناة الجديد.

تبدأ بكتابة معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب ومعدل الترميز بعد ذلك تقوم بالضغط على بحث وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على كلمة حفظ سوف تظهر أمام قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يمكنك مشاهدتها في أي وقت.

أهم برامج قناة ناشونال جيوجرافيك

تهتم هذه القناة بتقديم أفضل البرامج المهمة التي تجعلك تتعرف على الحياة البرية والبحرية لجميع الحيوانات وخطوات التكيف مع الطبيعة وتقوم بتقديم العديد من البرامج المختلفة المتنوعة التي يتابعها الكثير وتتضمن الآتي،

تقوم القناة بعرض برامج هندسية وعلوم وكارثية وكذلك برنامج الحياة البرية وتشمل أيضا هياكل عملاق والعديد من البرامج المتنوعة الأخرى التي تتبعها عشاق هذه القناة على مدار الساعة.

قناة ناشيونال جيوجرافيك 2022

هذه القناة اشتهرت في الآونة الأخيرة وتمكنت من إثبات وجودها في فترة قليلة لأنها من القنوات التي تساعدك في الحصول على كثير من المعلومات وتهتم دائما بالأفلام الوثائقية وهذا الأمر ساعد في جذب ملايين من المشاهدين حول الوطن العربي والعالم كله لمتابعة هذه القناة.