نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتوافق مع راتبك: تمويل شخصي 700 ألف ريال سريع وبدون كفيل تحصل عليه بعد التقديم بهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقال أن تحقيق تمويل شخصي سريع أمرٌ صعب خاصة وان كان بدون كفيل وبمبلغ كبير ، بقيمة 700 الف ريال مثلًا. القرض الشخصي في المملكة ليس كما تظن ولكن ، لنكن واقعين اذا ذهبت الى أحد أقربائك وطلبت منه اقراضك المال. ماذا سيحدث؟ في الغالب اذا رأي فيك المقدرة على سداد الدين فلن يتوانى. ولكن ، ماذا وان كان يعلم أنك لست في أحسن الأحوال؟ حين اذا ستكون أمواله في مهب الريح. هكذا تفعل شركات التمويل أو البنوك ، هي تريد بالفعل اعطاءك تمويل مع عدم خسارتها. ولهذا السبب يجب عليك اقناع هذه المؤسسات المالية بأنك قادر على السداد. لاشك أن بعض الشركات تُعطي قبول أسرع وأسهل كحال التي نتحدث عنها اليوم. هي لا تجبرك على استخدام هذه الأموال على أشياء محددة كما يحدث في التمويل التأجيري للسيارات على سبيل المثال ، فهنا أنت مجبر على شراء سيارة. اشتري ما شئت وادفع فواتيرك الكبيرة مهما كانت ، حتى وإن كنت تريد السفر أو تملك منزل صغير ستقدم لك تمويل شخصي سريع بدون كفيل لشراء المسكن.

لا تجعل المقرضين يرفضون تمويلك بالحفاظ على هذه النقاط

كما تحدثنا من قبل ان الحصول على تمويل شخصي سريع عملية سهلة وبسيطة طالما أنت تتبع هذه النصائح:

حدد مقدار مبلغ التمويل الذي تحتاجه ، وتجنب الاقتراض أكثر من ذلك. المبلغ التمويلي الأكبر له فائدة أكبر وأقساط شهرية أعلى يمكن أن تضغط على ميزانيتك. قم بتقييم أهليتك الائتمانية عن طريق التحقق من درجة الائتمان بطريقة مجانية. قارن الأسعار المقدرة ستمنحك معرفة درجة الائتمان فكرة أدق عن النسبة المئوية السنوية والمبالغ التي قد تتلقاها على تمويل شخصي. احصل على تأهيل مبدئي على تمويل سريع حيث يمنحك نظرة خاطفة على العروض التي قد تتلقاها. تقدم منصات الإقراض عبر الإنترنت والبنوك تمويل بدون كفيل. قارن جميع العروض المقدمة كالمبالغ والأقساط الشهرية ونسبة الفائدة من مختلف المقرضين للحصول على أفضل عرض للتمويل. قارن خياراتك الائتمانية الأخرى بدلُا من تقدمك لكي تحصل على تمويل شخصي فوري بفائدة. قم بقراء تفاصيل قرضك جيدًا وخاصة المكتوبة بالخط الرفيع. المرحلة الأخيرة التي تستدعي عنايتك الخاصة وهي التقديم.

اجعل حاسبة القروض الشخصية ملازمة لك دائما عند بحثك عن أفضل تمويل شخصي سريع وفوري. ذلك ، للاطلاع على التقديرات ومراعاة تأثير الدفعات شهريًا على ميزانيتك.

تتطلب الموافقة المبدئية على تمويل شخصي بدون كفيل عادةً ما يلي:

تبدأ رحلتك عندما تتقدم لكي تنال تمويل شخصي بفحص تقرير الائتمان ، والحصول على التأهيل المبكر المبدئي ومقارنة خيارات الائتمان.

اذا كنت تقترض المال لتوحيد الديون أو الانتقال عبر البلاد أو قرض السيارة، يمكن أن يساعد في تغطية احتياجاتك.

سبب الحصول على تمويل. المبلغ الذي تريد استخدامه. الراتب مع الناتج النهائي للدخل الشهري. التزامات الديون كل شهر (الإيجار ، تمويل التعليم ، إلخ). العنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. تاريخ الميلاد. بلد الجنسية. قطاعك الوظيفي سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري. محل الإقامة والعمل.

تتضمن بعض أسباب رفض التمويل الشخصي بدون كفيل ما يلي:

درجة ائتمانية منخفضة.

دخل ضئيل للغاية.

سجل عمل قليل أو معدوم.

نسبة عالية من الدين إلى الدخل ؛ أعلى من 40٪ يمكن اعتباره محفوفًا بالمخاطر.

عدد كبير جدًا من طلبات التقديم على تمويل شخصي أو بطاقات الائتمان.

لمعرفة المزيد على مصطلح الدين إلى الدخل في التمويل وتأثيره على قرار القبول أو الرفض اقرأ هذا المقال.

الميزات والفوائد التي ستحصل عليها من تمويل العملاء السريع والفوري

يمكن أن يفيدك 70000 تمويل شخصي سريع من نواحٍ عديدة حيث أنه يحتوي على العديد من الميزات التي تجعله مختلفًا عن القرض التقليدي. فيما يلي بعض منهم:

موافقة فورية إذا حصلت على تمويل شخصي ، فيمكنك الحصول على موافقة فورية ، مما يوفر لك الوقت.

استعير ما تحتاجه سيسمح لك مزود التمويل بالحصول على حدود ائتمانية تصل إلى مليون ريال. ويمكنك أيضًا الاقتراض من المبلغ بالكامل بقدر ما تريد.

استعير ما تحتاجه سيسمح لك مزود التمويل بالحصول على حدود ائتمانية تصل إلى مليون ريال. ويمكنك أيضًا الاقتراض من المبلغ بالكامل بقدر ما تريد. معدل فائدة جذاب أحد الأشياء الرائعة في تمويل الأفراد هذا هو أن سعر الفائدة الفعلي منخفض جدًا مقارنة بالقروض التقليدية.

مضاعفة كبطاقة ائتمان إذا حصلت على تمويل شخصي سريع بدون كفيل فستحصل أيضًا على بطاقة ائتمان يمكنك استخدامها لدفع فواتيرك عبر الإنترنت.

يمكنك أيضًا اختيار فترات طويلة وفقًا لراحتك لسداد مبلغ التمويل السريع للأفراد بدون اتفاقية المقترض. سيساعد ذلك في تقليل أقساطك الشهرية.

اقرأ التفاصيل الصغيرة في نموذج التمويل الشخصي السريع خاصة الخطوط الرفيعة

قبل التوقيع، اقرأ شروط عروض التمويل السريع بدون كفيل واحصل على إجابات لأسئلتك. على وجه الخصوص ، احترس من:

غرامات الدفع المبكر. لا يفرض معظم المقرضين عبر الإنترنت رسومًا لسداد القرض مبكرًا ، وهو ما يسمى غرامة الدفع المبكر.

سحوبات تلقائية. إذا سمح المقرض بسحب الأقساط تلقائيًا من حسابك الجاري ، ففكر في إعداد تنبيه بانخفاض الرصيد مع البنك الذي تتعامل معه لتجنب مصاريف السحب على المكشوف.

مفاجآت معدل النسبة السنوي. يجب الإفصاح عن التكلفة الإجمالية للقرض ، بما في ذلك أي رسوم إدارية- الفوائد والتكاليف الأولية – وإدراجها بوضوح في معدل الفائدة السنوية.

بالإضافة إلى ذلك ، ابحث عن هذه المميزات الصديقة للعميل:

يتم الإبلاغ عن تسديد أقساطك بانتظام إلى مكاتب الائتمان. يمكنك زيادة درجة الائتمان الخاصة بك إذا أبلغ المقرض عن مدفوعات في الوقت المحدد لوكالات تقارير الائتمان.

ميزات السداد المرنة. يتيح لك بعض المقرضين اختيار تاريخ استحقاق السداد ، أو إعفاء غرامة التأخير العرضية أو السماح لك بتأجيل سداد الدفعات في حالة الصعوبات.

الدفع المباشر للدائنين. سيرسل بعض المقرضين المال المقترضة مباشرة إلى الدائنين ، وهو أمر مفيد بشكل خاص للمقترضين الذين يقومون بتوحيد الديون.

هل الجميع يمكنهم أن يحصلوا على 700 ألف ريال كتمويل شخصي سريع؟

للإجابة على هذا التساؤل تحتاج إلى إتمام قراءة السطور السابقة. معظم تمويل الأفراد هي قروض بدون كفيل ، مما يعني أنها لا تتطلب ضمانات مثل منزل أو مركبة. يتراوح متوسط مبالغ بشكل عام من 2000 إلى 2 مليون ريال سعودي ويتم سدادها على دفعات ثابتة ، عادة على مدى سنتين إلى خمس سنوات. تختلف الأسعار والشروط بناءً على ائتمانك.

تمنح تمويل للقطاع الخاص وشبه الحكومي والعسكري.

خيارين تمويليان للأفراد 50 ألف للميسر و مليونين للإضافي.

راتب قليل للمقترضين.

موافقة فورية مبدئية.

صرف نقدي بعد دقائق من قبول أرواقك.

للمزيد عن طريقة التقديم ورابط الشركة تصفح إمكان للتمويل الشخصي بدون كفيل لمنح الحرية في الحديث عن مميزات شركة التمويل بشكل أوسع. يعتمد اعطاءك تمويل شخصي سريع بمقدار معين إلى عدد من المعطيات والتي شرحنا أجزاءها في ثفني. لذلك ، فإن الإجابة على السؤال هي: نعم اذا كان بإمكانك الوفاء بالمتطلبات. أيضا ، يمكن التطلع الى مميزات أخرى كتسليمك قرض شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل وهذا تحديدًا يعتمد على المبلغ المقترض.