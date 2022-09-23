نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه توثيق عقود الإيجار الكترونيا عبر منصه ابشر وتعرفه علي شروط متطلبات الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه توثيق عقود الإيجار تعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها الكترونيا عبر منصه ابشر. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الآونة. وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما ثار التساؤل أيضا في الآونة الأخيرة عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من أهمها. إعادة حساب المستحقات التأمينية الكترونيا عبر موقع التأمينات الاجتماعية بالخطوات. كما ثار التساؤل أيضا حول خدمه تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي للأفراد ومعرفه المتطلبات وخطوات الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه جميع المتطلبات التي يجب توافرها في الخدمه. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه من الموقع الرسمي للمنصة.

توثيق عقود الإيجار

أعلنت منصه ابشر عن خدمه توثيق عقود الإيجار الكترونيا والتي تمكن جميع المستفيدين من توثيق العقود الخاصة بالمنشأة من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. والمشار إليها باسم أيجار والمسجلة عن طريق الهويه الوطنية أو هويه مقيم سواء إذا كان مستأجر أو مؤجر أو وكيلا عن مستأجر.

شروط توثيق العقود

كما أوضحت المنصة عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها عند طلب الخدمه. والتي نوضحها من خلال الأتي :

الخدمه للعقود قيد التوثيق.

في حاله إذا كان العقد غير معروض فيجب مراجعه الوسيط الذي انشأ العقد.

يتم قبول العقد من قبل المؤجر ومن ثم يتم قبوله من المستأجر أو وكيله.

في حاله تعديل العقد يجب رفض التوثيق.

تعديل العقد لدي الوسيط.

إرسال العقد مره اخرى للتوثيق.

بعدها سيتم اختفاء العقود المعروضة في الحالات الأتية.

عند القبول من الطرفين.

عند رفض التوثيق من احد الطرفين.

مده القبول أو الرفض 48 ساعه.

خطوات توثيق عقد أيجار

بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه تنفيذ خدمه توثيق عقود الإيجار من خلال منصه ابشر. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :