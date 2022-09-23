نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الاصلية للجوال 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الاصلية ، من ألعاب روكستار جيمز التي أحدثت حدثاً جللاً عند نزولها هي اللعبة التي نتحدث عنها اليوم حيث أنها أحدثت طفرة في عالم الألعاب وخاصة الألعاب المفتوحة التي تتميز بالحرية التامة حيث أن اللعبة بدأت بإصدار 2D ثم تطورت لتصبح ثلاثية الأبعاد ومن يعلم ما الذي سيحدث في المستقبل؟ كما أن لها نقلات عديدة سوف نستطردها في تلك المقالة وفي تلك المقالة سنتحدث عن قصتها ومميزات اللعبة في العموم و طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas فتابعونا.

جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الاصلية

قصة لعبة gta sa للاندرويد تدور حول فتى يدعى “كارل جونسون” يوجد في أحد أحياء كاليفورنيا. والذي تفاجئ في لعبة جراند ثفت أوتو في يوم من الأيام بمقـتل أمه وأخيه الصغير على أيدي إحدى أفراد العصابات. كذلك كان ذاهب لكي يحضر جنازتهما. وبعد ذلك اتهمه أخيه الكبير بأنه المتسبب في مقتل أمه وأخيه الصغير. لذا بناءً على ذلك سوف يبدأ كارل في البحث عن أية أدلة تؤدي لمعرفة القاتل. كذلك ستبدأ المهام لكي تقودك للانتقام من القاتل. جدير بالذكر أنه في نفس يوم الجنازة يقابل كارل ضابطين من الضباط سيئي السمعة. وهم سيطلبوا منه أن يقوم بتنفيذ بعض مهام لهم (غير شرعية). إما ذلك وإما أن يُلقى في السجن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الاصلية. كما سيقبل كارل بأن يقوم بتلك المهام هذا بجانب انتقامه الشخصي ومهام الانتقام من القاتل.

مميزات لعبة جاتا سان اندرس الاصلية للاندرويد

لعبة جاتا سان اندرس الاصلية تحتوي على الكثير من المميزات التي سوف تكتشفها بعد تثبيت تطبيق لعبة GTA San Andreas على الجوال. وأكثر ما يميز اللعبة هي مهام اللعبة بالإضافة لبعض مميزات جديدة في جراند ثفت أوتو التي تجعل تجربتك للعبة مختلفة:

جرافيك ورسومات جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الاصلية .

. محرك لعبة جراند ثفت أوتو للجوال.

للجوال. شخصيات اللعبة المختلفة.

أسلحة GTA: San Andreas .

. الأصدقاء وفرق الدعم بالإضافة إلى عالم اللعبة المفتوح.

جدير بالذكر أن اللعبة عبارة عن قصة جديدة. غير متصلة مع الأجزاء السابقة من GTA لذلك تم تصميم اللعبة من البداية للنهاية بما في ذلك تصاميم المدن والأبنية المختلفة. وكل الرسومات تم التصميم لها بصورة دقيقة.

الحصول على جراند ثفت أوتو سان أندرياس

يمكنك الحصول على لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة grand theft auto liberty city stories فالآن ستطلعون على طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas فتابعونا :

بعدما أغلقت الموبايل داتا وقمت بفتح الواي فاي تقوم بالبحث عن اللعبة في محرك قوقل كروم. ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على موقع روكستار جيمز وتختار نوع الهاتف الجوال إذا كان ايفون أو اندرويد. ثم تقوم بالدفع الإلكتروني بعد ذلك تقوم بالاستمتاع بلعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الاصلية.