نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب 2022-1444 التمويل التأجيري يصل 2 مليون في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني يقدمها اكبر الشركات والمصارف في المملكة العربية السعودية، كما يقدم مصرف الراجحي في كل الأوقات تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب للعميل، ولكن بتوافر شروط معينة، أما في حالة تحويل يكون له شروط أخرى، ومن خلال البحث عن منتج التأجير التمويلي للسيارات نقدم لكم كافة المعلومات حول امتلاك سيارة أحلامك بشكل سهل وبسيط، بعد فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين لتتمكن من الاستفادة بالمنتجات التمويلية المتنوعة.

تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل الراتب 1444

وضع مصرف الراجحي في موقعه الإلكتروني التمويل التأجيري للسيارات، وما هي مزاياها، حيث أنه يُسهل للعميل شراء سيارة جديدة بأقساط شهرية، من خلال شراء سيارة تظل ملكية للمصرف، ثم يقوم بتأجيرها للعميل، وبعد سداد المديونية يتم نقلها للعميل، وشروط الحصول عليه بدون تحويل راتب العميل أو في حال التحويل، ويتم التقديم الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، أو فتح حساب جاري أون لاين كذلك بالموقع ثم تقديم الطلب.

شروط التمويل التأجيري للسيارات 2022 بدون تحويل راتب.

ويتطلب لمنح العميل تمويل سيارات الراجحي بدون طلب تحويل الراتب توافر تلك الشروط وهي:

أن يسدد العميل دفعة أولى بنسبة 5% كحد أدنى.

أما الدفعة الأخيرة تصل حتى 50% من قيمة السيارة في مدة 36 شهر.

والرسوم الإدارية بنسبة 1%.

فترة التمويل حتى 60 شهر.

ومعدل النسبة السنوي تبدأ من 7.97% وشاملة التأمين.

شروط تمويل السيارات الراجحي

اختلافات بسيطة بين تمويل السيارة بالتحويل لراتبك ومن غيره، والاختلاف في الدفعة الأولى ففي حالة التحويل لم تدفع دفعة أولى، ومعدل النسبة السنوي تبدأ من 7.04% شاملة التأمين، بينما جميع الشروط واحدة مع ضرورة تطبيق شروط وأحكام مصرف الراجحي الخاضع تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، حتى تتمكن من تقديم طلبك إلكتروني.

مزايا التمويل التأجيري للسيارات 2022

طلب التمويل التأجيري الراجحي يتم بأكثر من طريقة والتي منها موقع الراجحي عبر النت، أو عن طريق تطبيق الراجحي وفي حالة استخدام التطبيق فتحصل على 500 نقطة مكافأة، ويتميز هذا التمويل بما يلي: