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عمر شويل - جدة مساعدة جمعية دبي الخيرية لتقديم جميع أنواع المساعدات والتي تقوم أسبوعيا بالإعلان عن مواعيد استقبال الطلبات الخاصة بالمساعدات المالية والعلاجية، وأيضا المساعدات الدراسية وغيرها، على رابط الموقع الرسمي للمؤسسة وذلك في مواعيد منفصلة مخصصة لكل من الرجال والنساء، وتقوم الجمعية بوضع عدد من الشروط لكل فئة ولكل نوع من المساعدات.

مواعيد العمل الأسبوعية في جمعية دب للعمل الخيري

تقوم الجمعية بتحديد مواعيد للتقديم الإلكتروني لها بينما تقوم بتحديد مواعيد أخرى للعمل والزيارة إلى المقر الرسمي لها في دبي، ويكون مواعيد استقبال الطلبات الإلكترونية حسب المواعيد التي تقرها لكل من الرجال أو النساء بشكل منفصل، بينما تستقبل الطلبات المقدمة في المقر الرسمي لها ابتداء من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس من كل أسبوع.

[lInk] مساعدة جمعية دبي الخيرية Dubaicharity للرجال وموعد العمل الأسبوعي

تتميز جمعية دبي الخيرية كنظيراتها من الجمعيات الخيرية بتقديم الدعم الكبير للمحتاجين من كل من أبناء الوطن من الإماراتيين أو من غير الإماراتيين من المقيمين على أراضي الوطن، وتقوم كذلك بتقديم كافة أنواع المساعدات بشروطها التي تقرها الجمعية من قبل:

مساعدات خاصة لغير القادرين على العمل من الرجال.

كما تقوم بتحديد مواعيد لاستقبال طلبات المساعدة من النساء.

تقوم بتقديم المساعدات العلاجية لإجراء العمليات الجراحية العاجلة وفق شروطها الخاصة.

يتم تقديم المساعدات التعليمية للمقيمين الغير قادرين على تحمل نفقات التعليم.

شروط التقديم وقبول الطلب في جمعية دبي الخيرية 2022 (عامة – خاصة)

وضعت الجمعية عدد من الشروط العامة لقبول الطلبات، وتقدم المساعدات لكل من المقيمين والارامل والمطلقات والايتام والمرضى، وأيضا تستقبل طلبات المساعدة العلاجية، بينما وضعت عدد من الشروط الخاصة بفئات الطلبات التي يجب تحضير الوثائق الخاصة بكل منها:

الشروط العامة للتقديم على رابط الجمعية

يجب أن يتم إرفاق استمارة الطلب وألا تكون منقوصة.

يشترط مرور عام على الأقل عن آخر موعد تم الحصول فيه على مساعدة من الجمعية.

يقوم المقيمين بإرفاق رقم الهوية الوطنية على أن تكون حديثة وسارية.

يمكن الحصول على المساعدات العلاجية للأفراد فقط.

كيفية الحصول على المساعدة العلاجية

يجب أن يقوم صاحب الطلب بتقديم طلب الحصول على مساعدة علاجية مسجل فيها الحالة وتسجيل جميع الأرقام الشخصية لصاحب الطلب.

يتم تقديم بيان كشف بقيمة الراتب مع الطلب وبيان بالدخل لكافة أفراد العائلة، ويشترط أن يكون البيان حديث.

إذا كان صاحب الطلب لا يعمل يجب تقديم بيان من الجهة التي كان يعمل بها تفيد بإنهاء العمل معه، يجب أن تكون الشهادة حديثة.

أما للمواطن فيجب إحضار شهادة من المحكمة تفيد بالانتهاء من العمل.

إذا كان المتقدم بالمساعدة العلاجية من المتقاعدين فيجب تقديم بيان حديث وأصلي براتب التقاعد.

يتم تقديم بيان بمقر السكن (عقد الإيجار – عقد الملكية – فاتورة كهرباء حديثة).

للمتزوجين يجب تقديم ما يفيد بالزواج أو بالطلاب أو الوفاة للزوج.

يتم تقديم بيان بحساب البنك في الستة أشهر الأخيرة.

يقوم كذلك بتقديم صورة من الهوية الوطنية لجميع أفراد الاسرة.

يتم تقرير طبي من أحد المستشفيات الحكومية وتقديم قيمة الفاتورة.

شروط جمعية دبي الخيرية للنساء

يتم استقبال طلبات النساء في حال كانت من: الارامل – المطلقات – زوجات المرضى – زوجات السجناء.

يجب أن تكون المتقدمة من النساء من إمارة دبي أو الشارقة أو عجمان فقط.

يتم تقديم جواز سفر ساري أو بطاقة الهوية السارية.

لا يجب أن تكون حصلت على مساعدة من قبل في فترة تقل عن عام.

يمكن الحصول على المساعدة العلاجية عن طريقة تقديم سند إقامة للشريك، في حال كانت من المقيمين.

الشروط العامة للحصول على المساعدات الدراسية

يتم تقديم رسالة توضح حالة الطالب الراغب في الحصول على المساعدة الدراسية (مقيم – مواطن).

يقوم بتقديم شهادة بيان راتب بجميع الافراد العاملين في نطاق الاسرة.

يجب أن تكون الشهادات المقدمة موثقة من جهة حكومية وحديثة كذلك.

يتم تحضير بيان حساب البنك في الستة أشهر الأخيرة.

يكون عليه تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر وسند الإقامة ويكون حديث.

يتم تقديم كشف حساب من البنك بقيمة المبلغ المالي المطلوب سداده من المدرسة أو الجامعة للطالب، وتكون منذ 15 يوم فقط من تقديم الطلب.

كيف أحصل على مساعدة مالية من جمعية دبي الخيرية

يتم الدخول على الموقع الرسمي ل رابط جمعية دبي الخيرية لطلب المساعدات يكون موعد التسجيل للرجال ابتداء من الجمعة 23 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا. يتم تقديم كافة الوثائق المطلوبة. يجب ألا يكون الطلب ناقص. يمكن الاتصال على رقم المؤسسة المتاح: 80094.

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