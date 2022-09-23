روسيا والصين تسيران دوريات مشتركة فى المحيط الهادى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن السفن التابعة للبحرية الروسية والصينية أجرت عددا من التدريبات، بما فى ذلك تدريبات البحث والإنقاذ وتدريبات الدفاع الجوى، وذلك كجزء من الدوريات المشتركة فى المحيط الهادئ.





وأضافت الدفاع الروسية فى بيان -أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "يمارس ضباط البحرية الروسية والصينية مناورات باستخدام تشكيلات مختلفة وإقامة روابط اتصال بين السفن، وقد أجريت عدة تدريبات مشتركة وفردية للقيام بمهام مضادة للغواصات وعمليات البحث والإنقاذ فى البحر وتنفيذ مهام الدفاع الجوى، وطلعات جوية نفذتها طائرات هليكوبتر مضادة للغواصات". ويشارك من الجانب الروسى الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف، والطرادات ألدار تسيدينشابوف وسوفرشينى وجرومكى، وناقلة المنتجات النفطية بيتشينجا، وجميعهم فى الخدمة مع أسطول المحيط الهادئ الروسى. وشاركت من البحرية الصينية المدمرة نيان تشانج، وسفينة الدورية يانج تشن، وسفينة الإمداد المتكاملة دونج بينجهو، وأبحرت السفن الحربية الروسية والصينية أكثر من 3 آلاف ميل بحرى خلال الـ12 يوما الماضية وتواصل دورياتها.

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