رابط التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1444 دخول إحسان كمحتاج

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عمر شويل - جدة يعد التسجيل في منصة إحسان لسداد الديون 1444 أكثر ما يقلق مواطني المملكة العربية السعودية حيث تعتبر منصة إحسان من أهم المنصات للقيام بالأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر منصة إحسان هي إحدى المنصات الإلكترونية الجديدة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تم إطلاقها بالمرسوم الملكي رقم 48019 بتاريخ 13 أغسطس 1441 في المملكة العربية السعودية، لتقديم المساعدة وتعزيز حياة كريمة ورائعة وتعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في التنمية والعمل الخيري، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.

أهداف منصة إحسان الخيرية

حددت منصة إحسان الخيرية عددًا من الأهداف الخيرية، من أهمها:

تمكين وتوسيع نطاق القطاعات غير الربحية والتنموية.

تعزيز قيمة العمل الإنساني للهوية الوطنية وأفراد المجتمع.

التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم الاستفادة منها.

تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

زيادة مستوى المصداقية والشفافية في الأنشطة الخيرية والتنموية.

مزايا منصة إحسان

يقدم إحسان العديد من المزايا التي تجعله من أكثر المنصات الخيرية تطوراً في المملكة، منها:

هذا يجعل عملية التبرع أسهل في أي وقت وفي أي مكان.

وهذا يشمل مجالات مختلفة لإعطاء الفرص تغطي العديد من جوانب العمل الخيري.

تلتزم بأعلى معايير الشفافية في إدارتنا وممارساتنا المالية.

تزويد المتبرعين بتقارير تعكس تأثير تبرعاتهم.

تطبق هذه المنصة أعلى المعايير الفنية في مجال أمن المعلومات.

هناك عدة خيارات لتسريع عملية التبرع من أهمها خاصية التبرع السريع.

التسجيل في منصة إحسان لسداد الديون 1444

يمكنك التسجيل في منصة إحسان لتسديد ديون غير المستفيدين على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إحسان.

انقر فوق رمز التسجيل في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة.

انقر فوق إنشاء حساب.

أدخل البيانات المطلوبة كتالي:-

اسم. عنوان البريد الالكترونى. رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق أيقونة إنشاء حساب جديد.

انتقل إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به لتنشيط حسابك.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

منصة احسان تسجيل الدخول

فيما يلي خطوات تسجيل الدخول إلى منصة إحسان:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إحسان.

انقر فوق علامة تسجيل الدخول في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة الرئيسية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك هذا هو:

رقم الهاتف المحمول. انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق إرسال رمز التحقق.

أدخل الرمز لإكمال عملية تسجيل الدخول.

كيفية التبرع لمؤسسة إحسان 1444

للتبرع على هذه المنصة الخيرية اتبع الخطوات التالية: