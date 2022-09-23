نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي وخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، اليوم الوطني السعودي هو يوم ذكرى توحيد أراضي المملكة العربية السعودية والذي يوافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ذكرى تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية، وخلال هذا اليوم ولهذا المناسبة تقوم العديد من المتاجر في المملكة العربية السعودية سواء الالكترونية و العادية بعمل عروض على أسعار الشراء، كما تقوم بعض الكافيهات والمطاعم بعمل عروض أيضاً لكافة العملاء خلال هذا اليوم، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وتقوم المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة “فترة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي” بإعطاء هذا اليوم إجازة رسمية لكافة العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية، كما يحصل العاملين في القطاع الخاص على إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى حصول المدرسين وطلاب المدارس والجامعات على إجازة في هذا اليوم من أجل الاحتفال بهذه المناسبة، حيث تكتسي الشوارع والمباني الكبرى باللون الأخضر وعلم المملكة العربية السعودية، كما يتم إقامة العروض وغيرها من مظاهر الاحتفال الخاصة باليوم الوطني السعودي.

عروض نون اليوم الوطني

ويقوم موقع نون الشهير للتسوق الالكتروني والمتواجد في المملكة العربية السعودية بعمل عدداً من العروض على أسعار السلع والأجهزة التي يتم بيعها من خلال نور، ولعل أبرز هذه العروض هي

شراء آبل آيفون 13 برو بسعر 4199 ريالاً سعودياً بخصم يصل إلى 500 ريالاً سعودياً عن سعره الأصلى.

13 برو بسعر 4199 ريالاً سعودياً بخصم يصل إلى 500 ريالاً سعودياً عن سعره الأصلى. ماكينة فيليبس للقهوة بسعر 192 ريالاً بدلاً من سعر 169 ريالاً.

مكنسة كهربائية ماركة برنسيس بسعر 599 ريالاً بدلاً من 759 ريالاً.

كما يوجد العديد من العروض على موقع نون السعودية، ويمكنكم شراء ماترغبون من خلال تصفحكم لموقع نون.

عروض اليوم الوطني على الفحص الطبي الشامل

وقد أعلنت مستشفى الفلاح في المملكة العربية السعودية بعمل عروض باقة الفحص الشامل بإجراء 12 تحليلاً بسعر 192 ريالاً سعودياً.

عروض الأجهزة الكهربائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وتقوم العديد من الشركات التي تقوم بإنتاج وبيع الأجهزة الكهربائية بعمل عروضاً ترويجية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث يتم عمل تخفيضات وخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية والتي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ولعل أهم هذه العروض هي:

خصم بنسبة 35% على الكتييفات المقدمة من شركة LG.

خط بنسبة 49% على أسعار الثلاجات المقدمة من LG.

خصم بنسبة 46% على شاشات LG.

خصم بنسبة 9% على الأجهزة الالكترونية من شركة سامسونج.

وهناك العديد من عروض اليوم الوطني السعودي، حيث يمكنكم الدخول إلى الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتاجر والمحلات والمطاعم من أجل التعرف على عروض اليوم الوطني السعودي.