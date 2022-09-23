نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج إذن إصلاح المركبة إلكترونيًا عبر منصة أبشر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استجابةً للطلبات الواردة من المستفيدين عبر حساب خدمة المشتركين على شبكة التواصل الاجتماعي على تويتر، كشفت المديرية العامة للمرور عن إجراءات الحصول على إذن لإصلاح المركبات إلكترونيًا، والخدمة متاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وسؤال ورد طرحه قالت المرور حول هذا لصاحبها: كيف أطلع بدل فاقد أو أطبعها من جديد إذا في نسخة إلكترونية؟، وهو ما قامت المديرية العامة للمرور بتوضيحه لكافة المستفيدين والمواطنين بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

إجراءات الحصول على تصريح إصلاح السيارة بصيغة إلكترونية

وفقًا للمعلومات التي قدمتها إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، يمكنك الحصول على إذن لإصلاح مركبتك عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول باستخدام الرابط إلى منصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستلم على المنصة عن طريق إدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل “الخدمات” ثم “المركبات”.

انقر فوق إدارة السيارة.

حدد السيارة التي ترغب في الحصول على تصريح إصلاح لها.

انقر فوق “تأكيد” للحصول على إذن للإصلاح.

تتلقى رسالة من المنصة تحتوي على الرقم المرجعي لتصريح الإصلاح.

توجه إلى إحدى ورش العمل المعتمدة.

شارك رقم الرابط مع ورشة العمل.

آلية تسجيل المركبات في حركة المرور

في سياق آخر، تنص المديرية العامة للنقل على أن عملية تسجيل مركبة تتطلب تسجيل مستخدم حقيقي ليس لديه رخصة قيادة، وإذا لم يستوفي مالك المركبة هذه الشروط، فسيتم اعتبار ذلك مخالفة مرورية وهذا يدل على أن ترك المركبة مفتوحة أثناء العمل فيها يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها بموجب قوانين المرور في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن المرور السعودي له دور كبير في استخراج وضبط حركة المرور بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.