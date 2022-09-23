نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حساب التقاعد للمعلمين على السلم الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم احتساب معاش المعلم وفق المقياس الجديد بمعرفة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلم قبل التقاعد ويتم احتساب المعاش إلكترونيًا باستخدام أي حاسبة تأمين اجتماعي ومعلمين في المملكة العربية السعودية يمكنني فعل ذلك، وتحسب السعودية مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، لأن الحكومة السعودية رفعت معاشات المعلمين وفقًا للحكم الأخير.

نظام معاشات المعلمين السعودي

يشبه نظام معاشات المعلمين في المملكة العربية السعودية نظام المهن الأخرى. كمعلمة في المملكة العربية السعودية، حظيت باهتمام كبير من الحكومة لأنها تقدر الدور الكبير الذي يلعبه المعلمون في بناء المجتمع وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل لذلك، فإن الحكومة الملكية تقدر المعلمين تقديراً عالياً بعد بلوغهم سن التقاعد إذا تم توفير رواتب مناسبة وكان تحقيق العيش الكريم مضمونًا، وإذا كانت خطط معاشات المعلمين تعمل على تحديد ما يتلقاه المعلمون بالضبط حسب رتبته ودرجته في نظام معاشات المعلمين، يُحسب معاش الشيخوخة بضرب آخر راتب أساسي للمعلم في سنوات خدمة أشهر معلم وقسمة على 480.

سلم جديد لحساب تقاعد المعلم

في الخطوات التالية سوف تتعلم كيفية حساب الراتب الذي سيحصل عليه المعلم بعد التقاعد في السلم الجديد في المملكة العربية السعودية: –

انتقل إلى حاسبة معاشات المعلمين.

تحديد نوع المتقاعد.

حدد نوع الخدمة.

تحديد سبب إنهاء الخدمة من القائمة.

أدخل قيمة الراتب الأخير للمعلم قبل التقاعد.

اكتب عدد سنوات الخدمة.

اكتب عدد أشهر الخدمة.

انقر فوق رمز “عرض المعاشات التقاعدية”. يوجد في أسفل الآلة الحاسبة.

ثم تعرض الآلة الحاسبة مبلغ المعاش التقاعدي الذي سيحصل عليه المعلم.

حساب معاش المعلم التقاعدي

أقرت حكومة المملكة العربية السعودية سلمًا جديدًا يتضمن المعاشات التقاعدية التي يتلقاها المعلمون بعد التقاعد في عام 2019، وافق مجلس الوزراء السعودي على هذا السلم الذي يحتوي على عدد من النقاط التي تهدف إلى تطوير الأسرة والظروف المنزلية للمعلمين في المملكة العربية السعودية وشمل ذلك قرارا برفع رواتب التقاعد، وقالت وزارة التعليم السعودية إن رواتب المعلمين المتقاعدين 21،984 ريال سعودي لبعض درجات المعلمين.

قواعد التقاعد للمعلمين في السعودية

يمكن للمدرسين في المملكة العربية السعودية التقاعد وترك وظائفهم مع وزارة التربية والتعليم السعودية لذلك، بينما ستعلن الوزارة عن مواعيد تقديم طلبات التقاعد المبكر، يجب أن تتوافق طلبات التقاعد مع المتطلبات الإدارية التي تشير إلى:

يجب أن يكون المعلمون الذين يسعون إلى التقاعد المبكر قد عملوا في منصب تعليمي أو إداري لمدة 20 عامًا.

سن التقاعد للمعلمين في المملكة العربية السعودية 60 عامًا، بشرط أن يكون المعلم في المهنة لمدة عام على الأقل.

يتقاعد المعلم المتوفى أو المفصول دون قيد أو شرط.

المعلمون الذين لا يستطيعون العمل سيتقاعدون أثناء العمل.

المعلمون الذين توقفوا عن الخدمة لأي سبب يتقاعدون، لكن يجب أن يكملوا 25 عامًا من الخدمة.

يحال المدرس المفصول من منصبه من قبل مجلس الوزراء على التقاعد بشرط مرور 15 سنة من عمله في مجال التعليم.

كيفية التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين

يمكن للمدرسين طلب معاش التقاعد إلكترونيًا والحصول على معاش الشيخوخة وفق السلم الجديد باتباع الخطوات التالية: