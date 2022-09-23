نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز العمرة وأهم خدمات تطبيق اعتمرنا وتوكلنا لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن خطوات التقديم على حجز العمرة عبر خدمة “توكلنا” تنفيذاً للقرار الجديد الصادر مؤخراً بشأن موسم العمرة 2022 ، والذي يسمح للحجاج من خارج المملكة بالسفر إلى مكة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة، وهذا ترخيص من تطبيق “توكلنا”، حيث أصبح توكلنا يمتلك الكثير من الخدمات وتسهيل إنهاء الإجراءات للعديد من الفئات في المجتمع السعودي، من مواطنين ومقيمين وزائرين

حجز العمرة في تطبيق اعتمرنا وتوكلنا

أصدر الحساب الرسمي لتطبيق “توكلنا” على تويتر لاستخراج تراخيص العمرة للسياح من خارج المملكة، وشراء وإدارة تذاكر النقل للحج والعمرة لخدمات الوزارة، من الصفحة الرئيسية لقائمة الخدمات الحديثة، أو من “توكلنا” “قال في كيفية السماح بالعمرة اتباع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى موقع توكلنا.

ثم الذهاب إلى خانة الخدمات

ومنها اضغط لإصدار رخصة خدمة الحج والعمرة.

ثم حدد نوع الترخيص.

حدد اسم المستفيد للمتابعة.

حدد التاريخ والوقت.

حدد نقطة الالتقاء.

انقر لقبول البيان.

يمكنك الآن عرض الرخصة أو التصريح.

والجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن قرار جديد بشأن موسم العمرة 2022 لتقديم خدمات إصدار التصاريح للأشخاص من خارج المملكة عن طريق العمرة. وتطبيق “توكلنا”.

وأوضح مقال على الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية عبر موقع “تويتر”، أنه بعد التسجيل في منصة “قدوم”، والوصول إلى المملكة يمكن التسجيل عبر تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا”، وأفاد المنشور بأنه للاستفادة من الخدمات المقدمة يمكن تحميل تنزيل تطبيق “توكلنا”، وتطبيق “اعتمرنا” أو تحديثها عبر جوجل بلاي ، وأبل، وهواوي.

كم أهم الخدمات التي يوفرها تطبيق توكلنا:

أسعفني

نداء الاستغاثة

وصفتي

الخدمات الدينية مثل بوابة المناسك والمصحف الشريف، والقبلة ومواقيت الصلاة

خدمات السفر

التصاريح

طريقة حجز العمرة من اعتمرنا 1444

بإمكانك أيضا استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على موقع اعتمرنا.

من خانة التصريح اختر قائمة الخدمات ومنها أداء عمرة.

حدد عدد الأفراد وقم بإضافة عدد المرافقين وذلك حسب رغبتك.

قم باختيار الوقت والتاريخ المناسبين.

قم باختيار مكان التجمع.

عليك شراء خدمات النقل الخاصة بالتصريح.

الجميع من جميع الدول يبحث عن مواعيد تصريح المملكة العربية السعودية لمواعيد العمرة والتي يشتاق لها العديد من المسلمين من شتى بقاع الأرض وذلك تقربا إلى الله، ولذلك حرصت المملكة على فتح مواعيد العمرة وذلك عن طريق التقديم عبر موقع توكلنا.