اليابان تلغى الحد الأقصى لعدد الوافدين من الخارج فى ظل تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إن اليابان سوف تلغى الحد الأقصى للعدد اليومى للوافدين من الخارج اعتبارًا من 11 أكتوبر المقبل فى إطار جهودها لتخفيف ضوابط مكافحة كورونا الحدودية.





وقال كيشيدا - فى مؤتمر صحفى فى نيويورك، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة - إنه فى نفس اليوم الذى تنتهى فيه صلاحية الحد الأقصى اليومى، المحدد حاليا بـ50 ألفا، ستستأنف اليابان أيضا الرحلات بدون تأشيرة إلى البلاد.

وكشف رئيس الوزراء اليابانى عن الخطط بعد حضور المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال "إن الحكومة ستخفف من إجراءاتها لمراقبة الحدود لجعل إجراءات الدخول سلسة مثل إجراءات مجموعة الدول السبع الأخرى".

ومن خلال إلغاء سقف الدخول اليومى، تهدف اليابان إلى إنعاش اقتصادها، ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، والذى تضرر بشدة نتيجة غياب السياحة الخارجية بسبب فرضها ضوابط حدودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ولتجديد قطاع السياحة الداخلية، قال كيشيدا "إن الحكومة سوف تستأنف أيضا برنامج الدعم الحكومى على مستوى البلاد فى 11 أكتوبر المقبل".

ولتوسيع نطاق حملة السياحة الداخلية التى قدمتها كل مقاطعة يابانية، يقدم المخطط مساعدة مالية تصل إلى 11 ألف ين (أى ما يعادل 77 دولارا) للشخص الواحد للإقامة لمدة ليلة واحدة.

وفى هذا الصدد، قال كيشيدا: "آمل أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس من البرنامج الذى سيدعم السياحة والصناعات الترفيهية".