وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرواتب في العراق لعام 2022م

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عمر شويل - جدة كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين بالرواتب في العراق الخاصة بعام 2022م وذلك في يوم الثلاثاء الماضي الموافق العشرين من شهر سبتمبر 2022م، حيث أن هذه الرواتب يتم تقديمها للفئات محدودة الدخل أو الفقيرة والتي تحتاج إلى مساعدات مالية حتى تحسّن من مستواها المادي وتتكيف مع ظروف المعيشة وهذا واجب من كل دولة تجاه الفقراء منها والقضاء على الفقر هو نوع من أنواع التطور الذي يجب أن تقوم به كل دولة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرواتب في العراق لعام 2022م

يمكن لكل الأشخاص المتقدمين بالحصول على رواتب الحماية في دولة العراق الشقيق ويمكنكم الاستعلام عن الأسماء التي تم قبوله أو اشتمالها في الرواتب من خلال الرابط الرسمي الإلكتروني الخاص بموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ثم اختر أيقونة “أسماء المشمولين بالرواتب في العراق وابحث عن اسمك وفي حالة أنك وجدت اسمك فهذا يعني أنك أحد المشمولين في رواتب الحماية.

كيفية مراجعة المشمولين في الوجبة الثامنة للرعاية الاجتماعية العراقية

تظهر كل الأسماء المتقدمة على رواتب الحماية والرعاية الاجتماعية في بغداد وكل محافظات العراق بدءًا من يوم الواحد والعشرين من شهر سبتمبر 2022م.

تتم مراجعة الأقسام وقراءة كافة التعاليم والتقيّد بها وذلك بعد أن يتم إرسال رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول تفيد الموعد الخاص بالمراجعة الخاصة بإصدار البطاقة الذكية.

لا تتم المراجعة إلا بعد أن يتم معرفة التاريخ والوقت الخاص بالمراجعة.

المشمولين في رواتب الحماية الاجتماعية

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أنه تم رفع الكشوف الخاصة بأسماء المشمولين في الرواتب المقدمة للعام الجاري 2022م، حيث أن الرواتب مقدمة لكل من الرجال والنساء العراقيين بالنسبة إلى الوجبة الثامنة وأنه يمكنك معرفة ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، والأسماء الموجودة على الموقع شاملة كل المحافظات العراقية ومنها بغداد، البصرة، ذي قار، الرصافة، الكرخ، ذي قار، كركوك، المثنى، كربلاء، ديالي، ميسان، النجف، القادسية، نينوي، الأنبار، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، صلاح الدين، بابل، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الرصافة دهوك، السليمانية، واسط أربيل.