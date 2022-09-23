لافروف وجوتيريش يناقشان التحقيق فى قصف أوكرانى لمركز احتجاز أسرى

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة فى بيان -أوردته وكالة أنباء تاس الروسية- ناقش الأمين العام ووزير الخارجية الروسى آخر التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بما فى ذلك ما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، وبعثة تقصى الحقائق بشأن الحادث الذى وقع فى أولينيفكا.
وأضاف البيان "ناقشا أيضا التقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تسهيل تصدير الأسمدة والمنتجات الغذائية الروسية ومبادرة حبوب البحر الأسود".
وناقش الطرفان أيضا التطورات المتعلقة بالتعاون بين روسيا والأمم المتحدة وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ، كما ناقش كبير الدبلوماسيين الروس والأمين العام للأمم المتحدة، اللذين التقيا على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، مجموعة واسعة من قضايا التعاون بين روسيا والأمم المتحدة، بما فى ذلك المبادرات الملموسة لرفع كفاءة المنظمة وأمانتها.
وشددت وزارة الخارجية الروسية فى بيان "على الالتزام المتبادل بالحفاظ على الدور التنسيقى المركزى للأمم المتحدة، التى يجب أن تسترشد أنشطتها بصرامة بأهداف ومبادئ ميثاقها، بما فى ذلك المساواة فى السيادة بين جميع الدول الأعضاء".
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