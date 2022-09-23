العراق والبنك الدولى يبحثان التعاون المالى والاقتصادى

جدة - نرمين السيد - استعرض رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولى فى المجالين المالى والاقتصادى.





وبحث الجانبان -بحسب بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، خلال لقاء على هامش المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك- أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولى فى المجالين المالى والاقتصادى، وفى مجال تقديم الدراسات والاستشارات والبيانات. وأشار البيان، إلى أن اللقاء تطرق إلى النمو الإيجابى فى الاقتصاد العراقى، والنجاح فى مواجهة التحديات التى أنتجتها الأزمات العالمية، وتعثر سلاسل التوريد، وآثار جائحة كورونا. ومن ناحيته، شدد الكاظمى، على عزم العراق على مواصلة منهاج الإصلاح الاقتصادى، ووضع الأسس القوية؛ من أجل التنمية المستدامة، وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتأكيد على التعاون مع البنك الدولى فى مجالى تحديث السياسة المائية للبلاد، ومشاريع الأمن الغذائى.

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