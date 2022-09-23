الأمم المتحدة: الدول الأقل نموا هى الأكثر تضررا من كورونا وحرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوروشى - فى اجتماع وزارى لمجموعة البلدان الأقل نموا على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك - أنه حتى قبل الجائحة كان العديد من البلدان الأقل نموا خارج المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقدرتها محدودة على مواجهة التحديات المعقدة مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائى.

ولفت إلى أن تلك الأحداث قلبت حياة الناس رأسا على عقب وأضاعت مكاسب تنمية تحققت عبر عقود من الزمن، وزعزعت استقرار حكومات فى أنحاء مختلفة من العالم، داعيا إلى التكاتف الدولى لتجاوز هذه المشكلات.

وقال إن الدول الأكثر ضعفا تكافح من أجل معالجة هذه المشكلات رغم أنها ليست من صنعها، متعهدا بأن تظل هذه القضية المتعلقة بالبلدان الأقل نموا من أولويات رئاسته للجمعية العامة، منوها إلى أهمية المشاورات التحضيرية لقمة أهداف التنمية المستدامة فى سبتمبر 2023 وقمة المستقبل فى 2024.