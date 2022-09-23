نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الجوازات رجال 1444 عبر بوابة أبشر توظيف وشروط التقديم لوظائف الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث السعوديون الآن عن رابط تقديم الجوازات رجال 1444/2022، وظائف المديرية العامة للجوازات التي تم الإعلان عنها عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، للتسجيل الإلكتروني وفق الضوابط والشروط التي حددتها وزارة الداخلية السعودية في الراغبين للتسجيل لوظيفة جندي، من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعمل بالإدارة العامة للجوازات للعنصر الرجالي، وأشارت إلي أن ألعمل في عدة أماكن بالمملكة وكانت الإدارة قد حددت التخصصات المطلوبة للتقديم، ومدة التقديم التي تبدأ من اليوم السبت 24 سبتمبر وتستمر لعدة أيام.

رابط تقديم الجوازات رجال 1444

في البداية التسجيل يجب الدخول على الموقع الرسمي أبشر توظيف وزارة الداخلية وأتباع الأتي.

دخول رابط أبشر توظيف jobs.sa. النقر على الوظائف المتاحة الآن ثم تحديد وظائف المديرية العامة للجوازات رجال. تسجيل الدخول ثم ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات المطلوبة. النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام. تأكيد البيانات المسجلة ثم أنقر حفظ البيانات ثم إرسال الطلب. طباعة طلب التقديم والإحتفاظ برقم الطلب وصورته لتقديمه عند الراجعة.

شروط تقديم وظائف الجوازات رجال

أن يمون سعودي الجنسية والمنشأ. يتمتع بصفتي حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. لا يكون قد عمل في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وسيق فصله منها لأي سبب من الأسباب. الحصول على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلا ويفضل المؤهلات العليا. معادلة شهادة التخرج من قبل وزارة التعليم السعودية في حالة أن كانت الشهادة من الخارج. جنسية الزوجة تكون سعودية في حالة أن كان المتقدم متزوج. إجتياز كافة مراحل القبول والمقابلات الشخصية المطلوبة للوظيفة.

موعد التقديم

يبدأ التقديم من اليوم السبت 2022/09/24 ويستمر حتى يوم الخميس 2022/09/29 القادم.

تقديم وظائف الجوازات 2022

يجب على المتقدم الحرص الشديد على دقة البيانات المسجلة وأن تكون مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، لأنه في حالة أن تم تسجيل غير دقيقة سوف يتم أستبعاد مقدم الطلب فوراً، مع محاسبته قانونياً عن البيانات المسجلة الغير مطابقة، وقالت الإدارة أن عملية المفاضلة بين المتقدمين سوف تخضع للضوابط المعتمدة، وسوف تكون شفافة ومن خلال الحاسوب.

المديرية العامة للجوازات

المديرية العامة للجوازات هي إحدى إدارات وزارة الداخلية السعودية تعني بكافة أمور السفر من وإلي المملكة، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة وتأمين الزائرين في المطارات من خلال جنودها، وكانت الإدارة العامة للقبول قد حددت التخصصات المطلوبة للوظائف والمستندات التي يجب تجهيزها للمطابقة، عند القبول المبدئي للوظائف المطلوبة.