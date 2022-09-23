نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى للسعوديين إعفاء بنك التنمية الاجتماعية لعملائه من سداد القروض وباقي الاقساط بأمر من الملك سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط طلب القرض من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يعتبر بنك التنمية من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم خدمات القروض لتمكين الأسر ذات الدخل المنخفض وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الأهداف وتوفير حياة كريمة من حيث العلاج والتعليم والزواج وغيرها من الخدمات، وجاء الاعفاء عن كافة القروض الخاصة بالمواطنين في بنك التنمية بأمر ملكي من الملك سلمان.

كيفية الاعفاء من القرض من بنك التنمية

للتقدم بطلب الإعفاء من القرض من بنك التنمية، يجب على المتقدمين اتباع عدة خطوات لإكمال العملية بنجاح فيما يلي الخطوات:

أولاً، قم بالوصول إلى منصة بنك التنمية الاجتماعية.

يقوم المواطنون بإدخال أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

بعد التسجيل، ستظهر لك صفحة طلب التسامح من القرض.

في هذه الصفحة، يجب إدخال جميع البيانات بشكل صحيح في المساحة المخصصة لذلك والنقر فوق “تأكيد التطبيق”.

لابد من إدخال كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك من أجل نجاح عملية التسجيل والاعفاء من القروض المفروض على العميل.

إرفاق كافة المستندات اللازمة التي لابد من توافرها حتى يتم نجاح عملية الاعفاء.

عند حذف طلب الإفلات، سينظر مسؤولو البنك في الطلب، والتحقق من البيانات المدخلة والتحقيق في حالة مقدم الطلب.

وفي النهاية يتم إزالة القرض الخاص بالمتقدم فور التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها في البرنامج أو من خلال البنك.

شروط إعفاء القرض لدى بنك التسليف السعودي

لإكمال طلب المصادرة أو الإفراج عن قرض من بنك ائتمان، يجب استيفاء شروط معينة لطلب مقدم الطلب لإلغاء القرض بنجاح أهمها:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يقدم المواطن جميع المستندات اللازمة التي تثبت عدم قدرته على دفع تكاليف القرض الذي حصل عليه سابقاً من البنك.

تقديم جميع المستندات المتعلقة بالحالة المدنية للمواطن الذي حصل منه على القرض.

يتقدم المواطنون للحصول على إعفاء إلى بنك التنمية الاجتماعية التابع لبنك الائتمان، وملء النموذج بالبيانات المطلوبة وتقديمه مع المستندات الأخرى.

بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من أزمات صحية، يجب تقديم مستندات تثبت وضعه الصحي ومستندات تثبت العجز التام وعدم ثبات الدخل لسداد القرض.

الاستفسارات والاستعلام عن قروض بنك التنمية

توجد بعض الطرق الهامة من اجل القيام بالاستفسار عن قرض التنمية وهي تتمثل في الاتي:-

يمكن للمواطنين معرفة المزيد عن طلبات رفض القروض من البنوك الائتمانية عن طريق الاتصال بالرقم التالي 92008002، سبعة أيام في الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

أو تواصل معنا كل يوم من الأحد إلى الخميس عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عبر حسابك المصرفي.

أو بدلاً من ذلك، اتصل بممثل خدمة العملاء في البنك الذي تتعامل معه عبر البريد الإلكتروني.

قروض بنك التنمية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

يمكن الحصول على قروض بنك التنمية لمتلقي الضمان الاجتماعي وفقًا للشروط والإجراءات التالية: