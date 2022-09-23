نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة اليوم الوطني للبنوك في السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن أكثر ما يهم المواطنون داخل المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية هو معرفة إجازات اليوم الوطني في السعودية، حيث أنه بدأ العد التنازل لاستقبال اليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ92، ويأخذ الطلاب والموظفين وكل العاملين في قطاعات المملكة الخاصة والعامة إجازة رسمية حتى يحتفوا بهذه المناسبة العظيمة التي يتخللها الكثير من الفعاليات والزيارات والاحتفالات الكبيرة في كل شوارع ومحلات المملكة والتهنئة بين الشعب والملوك وتهنئة من كل الدول إلى السعودية.

إجازة اليوم الوطني في السعودية 2022م – 1444هـ

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء إجازة اليوم الوطني السعودي وهما من المقرر أن يكونا يومي الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر صفر 1444هـ أي الواحد والعشرين من شهر سبتمبر 2022م والخميس الموافق السادس والعشرين من شهر صفر 1444هـ أي الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2022م، وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر حيث أن يومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة رسمية في السعودية في كل القطاعات الحكومية وبعض الخاصة.

إجازة اليوم الوطني السعودي في قطاع البنوك

وقام البنك المركزي في المملكة العربية السعودية بالكشف عن بدء إجازة اليوم الوطني السعودي والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022م وهو اليوم السنوي الذي تم توحيد المملكة وتغيير اسمها وتستمر الإجازة حتى السبت ويعود الموظفون إلى عملهم بدءًا من يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022م حيث أن الإجازة يومين فقط في قطاع البنوك السعودية نظرًا لأهمية البنوك وعدم الاستغناء عنها.

ما هو اليوم الوطني السعودي؟

إلى كل مَن يعرف مدى أهمية اليوم الوطني السعودي ولماذا للسعودية يوم وطني يتم الاحتفال به سنويًا، يمكننا القول أن اليوم الوطني هو يوم تم توحيد السعودية فيه من مملكتي الحجاز ونجد إلى مملكة واحدة باسم واحد وهي المملكة العربية السعودية ويرأسها حاكم واحد يتم توليه بالتبعية وقام بذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.