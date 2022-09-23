العالم اليوم - الجفاف يضرب أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:26 صباحاً - أعلن إقليم جيانغشي وسط الصين، الجمعة، حالة التأهب من المستوى الأحمر، لإمدادات المياه، للمرة الأولى، بعد أن تضاءلت أكبر بحيرة في البلاد، وهي بحيرة بويانغ للمياه العذبة، إلى مستوى قياسي.

وتعاني بحيرة بويانغ، وهي عادة منفذ فيضان حيوي لنهر اليانغتسي، أطول أنهار الصين، من الجفاف منذ يونيو،، وفق "رويترز".

وانخفض منسوب المياه في نقطة مراقبة رئيسية في البحرية من 19.43 متر إلى 7.1متر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال مركز مراقبة المياه في جيانغشي إن مستويات المياه في بويانغ ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة.

وأضاف أن هطول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60 بالمئة عن العام السابق.

وأبلغ ما يصل إلى 267 محطة أرصاد جوية في جميع أنحاء الصين عن درجات حرارة قياسية في أغسطس، كما أدت موجة الجفاف الطويلة على طول حوض نهر اليانغتسي إلى تقليص إنتاج الطاقة الكهرومائية وألحق الضرر بنمو المحاصيل قبل حصاد الخريف.

وعلى الرغم من أن الأمطار الغزيرة خففت من الجفاف في معظم أنحاء جنوب غرب الصين، إلا أن المناطق الوسطى لا تزال تعاني، مع ظروف شديدة الجفاف تمتد الآن لأكثر من 70 يوما في جيانغشي.