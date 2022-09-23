وزير الخارجية يؤكد أهمية إتمام الاستحقاقات الدستورية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد نقاشاً حول التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، حيث أكد الوزير شكرى على أهمية إتمام الاستحقاقات الدستورية بما يحقق الاستقرار فى لبنان ويعبر بالبلاد من التحديات التى تواجهها.

وقد حرص رئيس الوزراء اللبنانى على الإعراب عن تطلعه لاستمرار دعم مصر لبلاده على الصعيدين الإقليمى والدولي، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة القادمة التى تشهد استحقاقات سياسية ودستورية هامة على الساحة اللبنانية.