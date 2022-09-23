العالم اليوم - "بروج" الإماراتية توزع أرباحاً مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 07:28 صباحاً - وافقت الجمعية العمومية لشركة "بروج"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على توزيع دفعة من الأرباح المؤقتة لعام 2022 بقيمة 325 مليون دولار (حوالي 1.2 مليار درهم)، بما يساوي 3.97 فلس للسهم الواحد.

وسيتم توزيع الأرباح المؤقتة على المساهمين المسجلين في 3 أكتوبر 2022 وتعتبر الدفعة الأولى من إجمالي الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2022 والتي تبلغ 975 مليون دولار (3.6 مليار درهم)، بما يساوي 11.91 فلس للسهم الواحد، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج".

وتعكس توزيعات الأرباح المؤقتة الأداء المالي القوي لشركة بروج خلال النصف الأول من عام 2022 وتوقعاتها للفترة المتبقية من عام 2022.

وأوضح بيان الشركة أن هذا الأداء المالي القوي لشركة بروج خلال النصف الأول من العام والموافقة على توزيع الأرباح المؤقتة يعكس إمكانات الشركة القوية من الناحية التشغيلية والتجارية التي تعززت بعد تحقيقها رقماً قياسياً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2022.

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لبروج: "تلتزم بروج بتوفير قيمة استثنائية للمساهمين. لقد أعلنت بروج عن نتائج نصف سنوية قوية محققة نمواً مزدوجة في الإيرادات، إضافة إلى نمو كبير في حجم مبيعاتها وتوليد تدفقات نقدية قوية. نحن متفائلون بالنمو الذي ستشهده الشركة مستقبلاً وسنواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا المستندة على موادنا المتنوعة وحلولنا المبتكرة التي تتميز بتأثيرها الإيجابي على المجتمع."

وفي تقريرها الأول عن أرباحها المالية للنصف الأول من عام 2022، أعلنت بروج عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.4 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليار دولار (12.7 مليار درهم)، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6 بالمئة وارتفاع متوسط سعر الطن بنسبة 4.1 بالمئة.

كما شهدت بروج نمواً في طاقتها الإنتاجية الإجمالية بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي مع تشغيل وحدتها الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها واستكمال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 1 ("B1") خلال الربع الأول من العام، مما ساهم في تحقيق نمو بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في أحجام المبيعات الإجمالية.

يذكر أن شركة أدنوك تمتلك حصة الأغلبية في شركة بروج بنسبة 54 بالمئة في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36 بالمئة، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والسيارات والتغليف المطور والرعاية الصحية والزراعة.