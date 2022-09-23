نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطعم البيك السعودية يعلن عن أحدث العروض بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البيك باليوم الوطني، يهتم عملاء البيك بالعروض والخصومات التي يقدمها المطعم بجميع الفروع وخاصةً في المناسبات الكبرى والهامة مثل اليوم الوطني السعودي الذي يعتبر من أهم المناسبات بالسعودية وعلى إثره يعلن البيك عن خصومات رائعة للعملاء على السندوتشات والوجبات ولاسيما الطلب الأشهر في البيك والذي يفضله العديد من العملاء وهو ساندويتش البيج بيك إليكم عروض البيك باليوم الوطني في السعودية القادمة.

منيو مطعم البيك

يتميز المنيو الموضوع من مطعم البيك بالتنوع الكبير إذ أنه لا يقدم صنف واحد أو نوع معين من الطعام بل العديد من الأصناف مثل الوجبات والساندوتشات سواء الدجاج أو المأكولات البحرية والمشروبات وحلويات البيك الشهيرة، وتحتل ساندوتشات البيك قائمة تلك الأصناف لأنها لذيذة وسهلة في تناولها حيث أن الساندوتشات هي أكثر ما يجذب العملاء ومنها أصناف عديدة في البيك نعرفكم على البعض منها بالأسعار فيما يلي:

بيج بيك عادي: عبارة عن قطعة من صدور دجاج بحجم كبير مضاف له مخلل البيك المقرمش والصوص الجذاب بسعر بسيط وهو 11 ريال ونصف.

بيج بيك حار: صدر واحد من الدجاج حجمه مناسب أقل من السابق مضاف له الصوص الحار والخيار المخلل وقيمته مناسبة وهي خمسة ريالات.

وجبات جانبية بمطعم البيك

هناك عدة أصناف جانبية تقدم بجانب الطعام سواء ساندوتشات أو وجبات ويفضلها عملاء البيك كثيرًا وهي:

صلصة البيك السرية عبارة عن كوكتيل من المكونات السرية سعرها 25 ريال.

ذرة البيك الساخنة المضاف لها الملح وكذلك الزبدة قيمتها خمس ريالات.

الثومية في البيك سعرها 25 ريال.

البطاطس المقلية مع الكاتشب حجمها صغيرة قيمتها أربعة ريالات.

عروض البيك لليوم الوطني

أما عن العروض المتميزة المقدمة في مطعم البيك بمناسبة اليوم الوطني السعودي فهي:

ساندوتش الفلافل وصوص البيك المميز لوجبة الفطور قيمته ست ريالات.

ساندوتش البيض السادة قيمته 3 ريال أما المضاف له جبنة قيمته 4 ريال.

آيس تي ليبتون في البيك قيمته 50 ريال.

أي نوع من المشروبات الغازية سعرها 3 ريال.

يقدم مطعم البيك عروض مختلفة طوال الوقت للزائرين وخاصةً في تلك المناسبات مثل اليوم الوطني السعودي وتكون العروض متاحة بكافة فروع البيك المختلفة سارعوا بالاستمتاع بعروض البيك الحالية باليوم الوطني السعودي.