نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث عروض وخصومات الجوالات من مكتبة جرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الجوالات، مكتبة جرير من كبرى المكتبات الشهيرة بالسعودية والتي تقدم باستمرار عروض على جميع منتجاتها مثل الجوالات والأجهزة الذكية وكذلك الكتب والأدوات المدرسية التي يكون عليها إقبال كثير طوال الوقت، ونظرًا لأهمية الهواتف في العملية التعليمية وبالتحديد في الآونة الأخيرة فإنه قد أعلنت المكتبة عن عروض جرير على الجوالات المتوفرة لجميع عملاء جرير سواء مقيمين أو مواطنين تابعوا معنا للتعرف على تلك العروض.

عروض مكتبة جرير السعودية على الجوالات

عروض مكتبة جرير مستمرة طوال الوقت ولكن على منتجات وأجهزة مختلفة سواء الأجهزة المنزلية والكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية الحديثة أو الأدوات المدرسية إذ أنها دائمًا ترغب في التسهيل على عملائها الكرام في الحصول على تلك المنتجات بأسعار منخفضة، وحاليًا هناك عروض مميزة على الجوالات التي يحتاج إليها الشخص باستمرار وهذه العروض هي:

هاتف Iphone 13 pro لون ازرق ومساحة 128 جيجا سعره 4699 ر.س.

وآيفون 13 ميني ذو مساحة 512 جيجا سعره في جرير 4799 ر.س أما مساحة 256 جيجا وباللون الروز فسعره 3299 ر.س.

هاتف سامسونج جلاكسي إيه 52 المتوفر بمساحة 128 جيجا سعره هو 1062 ر.س بعد خصم 187 ر.س وهاتف إيه 52 إس سعره 1659 ر.س.

وهاتف شاومي ريدمي 6G و4G ذو مساحة 128 جيجا سعره 749 ر.س.

أما هاتف شاومي 11T pro ذو سعة 256 جيجا سعره 2499 ر.س.

خصومات مكتبة جرير على الأجهزة الكهربية

هناك عروض أخرى مقدمة من مكتبة جرير ليست على الجوالات فقط ولكنها على بعض الأجهزة الكهربية المنزلية مثل:

مكبر الصوت ماركة سيزر أميو وبلوتوث بالإضافة إلى خاصية الاتصال بالواي فاي واللون الخارجي له أسود. وتلفاز سوني مقاس 65 بوصة جودة اتش دي والترا وليد. وأيضًا مكبر صوت ماركة إل جي المدعم بخاصية البلوتوث وكذلك مضخم الصوت وذو لون أسود. وتلفاز سوني مقاسه 70 بوصة وبجودات مختلفة.

كل هذا وأكثر متوفر في مكتبة جرير السعودية بأسعار أقل من السعر المعتاد لتلك المنتجات ويمكن معرفة المزيد حول أحدث عروض جرير من خلال متابعة الصفحات الرسمية للمكتبة باستمرار أو تحميل تطبيق مكتبة جرير للجوال لسهولة الاستخدام ومتابعة العروض المعلن عنها.