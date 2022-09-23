نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 13 برو ماكس.. متى ينزل؟ وأماكن حجز الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول آيفون 14 برو ماكس، الأيام القليلة الماضية كان هناك الكثير من التساؤلات حول سلسلة آيفون 14 الجديدة في من شركة آبل والتي نالت استحسان العديد من المستخدمين بعدما أعلنت الشركة في المؤتمر المنعقد في التاسع من سبتمبر عن تفاصيل طرز آيفون 14 الجديد وهم آيفون 14 ونسخة بلس وبرو وبرو ماكس ولكل منها مزاياه وخصائصه المختلفة عن بعضها البعض، ونظرًا لوجود الكثير من الأشخاص الراغبين في امتلاك هاتف آيفون 14 برو ماكس الذي حاز على الكثير من الإعجاب فإننا نجيب على سؤال سعر آيفون 14 برو ماكس وموعد نزوله بالأسواق.

موعد نزول آيفون 14 pro max في السعودية

قامت شركة آبل بالإعلان عن تفاصيل هاتف آيفون 14 برو ماكس في المؤتمر الأخير لها والذي أسفر عن وجود مزايا وإمكانيات خرافية في الهاتف الجديد جعلته الأفضل على الإطلاق لهذا العام ضمن جميع الهواتف وهذا ما اعتدنا عليه من شركة آبل كونها تقدم الحديث والجديد باستمرار منذ بدايتها بعام 1976 وفي خلال الأيام القليلة القادمة سيكون الهاتف متاح في كافة الدول والسوق العالمية بما في ذلك السعودية من أجل امتلاك هذا الهاتف السحري الجديد لتجربة المواصفات الخرافية به والتي تختلف كثيرًا عن الهواتف الأخرى ولا سيما هواتف آيفون.

أماكن بيع آيفون 14 برو ماكس بالسعودية

من أجل حجز هاتف آيفون الجديد من شركة آبل للمتواجدين في المملكة يمكن الذهاب إلى الموقع للتعرف على أماكن أقرب وكلاء لشركة آبل سواء في المحافظة أو المدينة التابع لها المستخدم لحجز الهاتف من خلالها وهناك العديد من الوكلاء في هذا الرابط يمكن حجز الهاتف مع أي جهة منها للحصول عليه بمجرد توفيره في السعودية.

مواصفات IPhone 14 pro max

أما عن المواصفات والمزايا الموجودة في هذا الهاتف الجديد الخرافي فهي: