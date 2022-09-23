نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقسيط أيباد IPad من خلال تابي بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط ايباد من تابي، مؤخرًا تم إضافة آلية جديدة في معظم المتاجر الإلكترونية عند شراء الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية الحديثة وهي آلية السداد من تابي، وهو من الأنظمة الحديثة التي تم توفيرها لمحبي التقسيط الذين يتجهون إلى شراء الأجهزة الراغبين بها بالتقسيط للتخفيف من ضغط سداد المبلغ دفعة واحدة، حيث يوفر نظام تابي طرق مختلفة لسداد السعر بالتقسيط من خلال فترات سداد طويلة ودفعة أولى مناسبة حسب سعر الجوال بالإضافة إلى العروض والخصومات الرائعة التي يوفرها نظام تابي لعملائه ويمكن تقسيط ايباد من نظام تابي بسهولة كما نعرفكم في السطور القادمة.

طريقة تقسيط ايباد من تابي

من خلال نظام تابي يمكن للعميل أن يقوم بامتلاك أي ايباد يرغب به بالتقسيط المريح سواء من خلال زيارة الصفحة الرسمية للمتجر الإلكتروني واختيار تابي عند السداد أو باتباع خطوات التقسيط من تابي كما يلي:

تحميل تطبيق تابي أو الموقع الالكتروني وفتح التطبيق بعد ذلك.

ثم البحث عن الجوال الذي يرغب به العميل وتحديد المتجر المراد الشراء من خلاله واختيار آلية تابي عند السداد.

بمجرد استخدام تلك الآلية يتم إعلام المتجر بأن عملية الشراء ستكون بالتقسيط ليقوم التطبيق مباشرة بتوضيح تفاصيل القسط الشهري والذي تمتد مدته من ثلاثة أشهر حتى اثنا عشر شهرًا.

أو هناك طريقة أخرى لشراء الايباد من تابي وهي سداد القيمة بعد حوالي أسبوعين بالضبط بدون الحاجة إلى دفع دفعة أولى.

بعد اختيار الطريقة المناسبة للعميل تظهر صفحة جديدة تتطلب إدراج عدة بيانات شخصية خاصة بالعميل عند إدراجها ينتقل إلى أكمل الشراء.

يتم إرسال رسالة للجوال الشخصي بها كود لإتمام الشراء ثم النقر على شراء الآن واستكمال بقية البيانات المطلوبة.

متابعة دفعات تقسيط الايباد من تابي

من أجل متابعة الدفعات المطلوب سدادها والتي تم سدادها بالفعل يفضل استخدام تطبيق تابي أما عند خصم قيمة الدفعات فإذا كان العميل يستخدم فيزا أو ماستر كارد تخصم قيمة القسط بشكل تلقائي من البطاقة أما إذا كان يستخدم بطاقة مدى فيتم الدفع من خلال التطبيق واختيار خدمة دفعاتي.