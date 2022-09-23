نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 92 في أشهر معارض السيارات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني على السيارات، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين في تاريخ السعودية أعلنت عدة شركات ومعارض السيارات عن عروض اليوم الوطني بها على عدة فئات من السيارات المختلفة الحديثة للاحتفال مع المواطنين بتلك المناسبة السعودية التي نفخر بها جميعًا نحن السعوديين إليكم أبرز عروض السيارات باليوم الوطني 92 في معظم الشركات بالسطور القادمة.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

تحتفل السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام بمناسبة اليوم الوطني السعودي وهو اليوم الذي قام به الملك عبدالعزيز بجعل السعودية مكان واحد هو الحجاز ونجد تحت مسمى واحد وهو المملكة السعودية وكان ذلك قبل 92 سنة ويعتز كل شخص سعودي بتلك المناسبة العظيمة، وعلى إثرها تحتفل كافة الجهات والشركات المختلفة بالسعودية مع المواطنين بتوفير عروض وخصومات هائلة تصل حتى 90% من أجل إسعاد وإرضاء العملاء في أهم مناسبة من مناسبات العام، وكذلك تقوم شركات السيارات بتوفير عروض على فئات مختلفة من السيارات المذهلة الرائعة التي قد يرغب بها أي عميل.

عروض اليوم الوطني على السيارات

أعلنت الشركات والمعارض التالية في السعودية عن عروض اليوم الوطني على السيارات بالتقسيط وعلى خدمة صيانة السيارات وهي:

عروض عبدالله هاشم

توفير سيارة هوندا LX 2021 بالقسط وقيمته شهريًا 1366 ريال تضاف له قيمة الضريبة الشاملة.

وهناك خدمة الصيانة المجانية من المعرض على سيارات هوندا DX 2021 HR ومدة الصيانة لتلك السيارات تظل حتى ثلاث سنوات.

وخصومات أخرى رائعة على موديلات مختلفة من سيارات هيونداي في المعرض يمكن معرفته بعد الزيارة.

عروض فورد الناغي

العروض مستمرة في فورد الناغي حتى نهاية سبتمبر الحالي وهي:

تروس ترند موديل 2023 القسط الشهري لها 1969 ريال.

موستانج موديل 2022 قسطها 2619 ريال.

سيارة اكسبلور 2022 قسطها 2499 ريال.

رينجر موديل 2022 قسطها 1559 ريال.

سيارة إيدج فورد قسطها الشهري من معرض فورد الناغي هو 2099 ريال.

وسيارة برونكو موديل 2022 قسطها يبدء من 2769 ريال.

عروض عبداللطيف جميل