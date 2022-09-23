نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شراء آيفون 14 الجديد كاش أو تقسيط من متجر اكسترا Extra للإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 14 من اكسترا، تتجه العديد من المتاجر الإلكترونية والشركات المختصة في الأجهزة الذكية في السعودية الآن إلى توفير سلسلة هواتف آيفون الجديدة آيفون 14 بجميع النسخ الجديدة المتاحة منه وهم أربع نسخ آيفون وآيفون بلس وآيفون برو وآيفون برو ماكس، ويقوم متجر اكسترا للالكترونيات بتوفير عروض رائعة على هاتفي آيفون 14 بلس وآيفون 14 برو من أجل تسهيل الشراء على العملاء الراغبين في امتلاك هذه النسخة أو تلك من الهاتف والتي تعتبر ذات سعر مناسب وخدمة جيدة للمستخدمين إليكم عروض إكسترا على آيفون 14 بلس وبرو.

عروض اكسترا على آيفون 14 الجديد

يعلن متجر اكسترا عن عروض رائعة متاحة عند شراء أي نسخة من نسخ هاتف آيفون 14 الجديد وهي:

هاتف آيفون 14 بطلاء أزرق متاح للبيع كاش بسعر 3799 ريال أو تقسيط بقسط شهري قيمته 182 ريال حتى ثلاث سنوات بالإضافة إلى وجود هديتين مجانيتين عند الشراء والقيمة الإجمالية لهما 549 ريال.

وهاتف آيفون 14 بلس سعره الكاش 4199 ريال أما القسط الشهري والذي يمتد حتى ثلاث سنوات أيضًا فقيمته 201 ريال وهناك أيضًا عدد 2 هدية مجانية من معرض اكسترا قيمتها 549 ريال.

وآيفون 14 برو طلاء جولد ومساحة 128 جيجا من اكسترا سعره دفعة واحدة 4699 ريال أما بالتقسيط حتى ثلاث سنوات فقيمة القسط 225 ريال مع مجانية التوصيل وهدية بنفس القيمة السابق ذكرها.

أما آيفون 14 برو ولكن مساحة أكبر 512 جيجا قيمته دفعة واحدة 6199 ريال مع هديتين مجانيتين بقيمة 549 ريال.

وهاتف آيفون 14 برو ماكس النسخة الأكبر من الهاتف بمساحة 256 جيجا فإن قيمته قبل الخصم هي 5699 ريال ولكن بعد الخصم هي 5199 ريال لجميع عملاء اكسترا.

عروض تقسيط الهاتف السابقة تتم من خلال شركة تسهيل للتمويل لجميع العملاء بعد توفير شروط معينة يمكن التعرف عليها عند شراء الهاتف بالإضافة إلى أن هناك خدمة التوصيل إلى المنزل والتي تضمن للعميل وصول الجوال في مدة أقصاها خمسة أيام عمل فقط، بالإضافة إلى أن متجر اكسترا للالكترونيات لا يكتفي فقط بعروضه على هواتف آيفون الجديدة والقديمة بل تشمل العروض بعض الفئات الأخرى من الهواتف مثل هاتف سامسونج جلاكسي إيه المتاح بمساحة 64 جيجا والقيمة في العرض 599 ريال.