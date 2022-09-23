نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات أسواق العثيم مع عودة الدراسة حتى 40% في جميع الفروع حتى انتهاء الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم بعودة الدراسة، على الرغم من عودة الدراسة في السعودية بشهر أغسطس الماضي إلا أن هناك بعض المتاجر التي تقدم عروضها على المستلزمات والأدوات الدراسية والأجهزة الإلكترونية لأولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من شراء تلك المستلزمات قبل الدراسة، بالإضافة إلى قيام تلك المتاجر بتوفير عروض وخصومات هائلة على منتجات الدراسة حتى تسهل على أولياء الأمور عند القيام بشراء تلك المستلزمات لأبنائهم، ومن تلك المتاجر هي شركة عبدالله العثيم بجميع الفروع في السعودية حيث أعلنت الشركة عن وجود عروض بجميع فروع العثيم حتى انتهاء الكمية على الأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتاب والتي يحتاجها الطلاب كثيرًا في الدراسة بعد قرار دمج التعليم الرقمي بالتعليم الحضوري إليكم المزيد من التفاصيل عن العروض فيما يلي.

عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية حتى نفاذ الكمية

أعلنت شركة العثيم يوم أمس عن عروض جديدة متاحة حتى انتهاء الكمية من جميع الفروع وهي عروض على الأجهزة الإلكترونية الحديثة والأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة وتلك العروض تشمل خصومات حتى أربعين في المائة من قيمة المنتج الأصلي أما عن المنتجات التي تشملها العروض فمنها الأقلام الرصاص والجافة وكذلك الدفاتر مثل دفتر روكو سكوير والطباشير الملون والعادي بالإضافة إلى عروض وخصومات على البطاريات لا سيما بطاريات دوراسيل بلس وعروض على كراسي الرحلات القابلة للطي وشنط السفر من ماي ترافيل وزمزمية الماء.

عروض الأجهزة الإلكترونية من العثيم

تهتم أسواق عبدالله العثيم بعملائها كثيرًا حيث تسعى إلى توفير جميع المنتجات الراغبين بها باستمرار حتى تكون متاحة عند الحاجة إليها بأسعار أقل من المعتاد لسهولة شراء أكبر عدد ممكن من المنتجات المطلوبة بدون الكثير من المال وتستمر عروض عودة الدراسة في العثيم على بعض المنتجات الأخرى مثل الأجهزة الإلكترونية ومنها:

هاتف هونر إكس سيفن سعره 679 ريال.

وآيباد 9 من آبل سعره 1499 ريال.

وآيربودز من آبل سعرها 499 ريال.

هاتف هاي سينس إي 50 سعره 399 ريال.

يمكن شراء أي شيء من تلك المنتجات بالسعر الموضح مسبقًا من أي فرع من فروع العثيم في السعودية وذلك قبل انتهاء الكمية وانتهاء العرض الحالي المخصص لعودة الدراسة في السعودية.