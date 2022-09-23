نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شركة زين لتقسيط آيفون 13 بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط أيفون 13 من زين، من منا لا يرغب في تحديث هاتفه القديم بهاتف آخر حديث وجديد مثل هواتف أيفون وخاصةً النسخة الأخيرة من الهاتف آيفون 13 فالكثير من محبي هواتف آيفون بالسعودية يسعون للحصول على ذلك الهاتف ولهذا تقوم عدة متاجر إلكترونية بتوفير عروض رائعة من أجل تقسيط بعض الهواتف المطلوبة مثل آيفون 13 ومن أبرز تلك المتاجر أو الشركات الإلكترونية المعروفة بالمملكة هي شركة زين للاتصالات، فمن خلال التعاون مع مصرف الراجحي وإطلاق برنامج تساهيل أصبح بإمكان أي شخص أن يمتلك الهاتف الذي يحلم به بالتقسيط بدون الحاجة إلى دفع المبلغ كاملًا عند الشراء وهذا البرنامج يهدف إلى التسهيل على العملاء وتخفيف الضغط عنهم وفي نفس الوقت شراء الهاتف الراغبين به ولمن يريد شراء آيفون 13 بالتقسيط تابعوا السطور التالية.

شروط تقسيط أيفون 13 من زين

يمكن شراء ايفون 13 بالتقسيط من شركة زين إذا أتيحت هذه الشروط في العميل:

التعاقد لفترة سنتين مع العميل وأثناء تلك المدة يظل على الباقة المقدمة له من شركة زين.

الخط الذي يملكه مُفعل.

سعر الهاتف الذي يرغب به العميل لا يقل عن ألف ريال مع ضرورة توفير البطاقة الائتمانية عند الشراء.

يسدد العميل الدفعات الثلاث الأخيرة من سعر الجوال مع عدم وجود أي غرامة سابقة له في السداد.

هناك شروط معينة تتمتع بها الشركة دون الحاجة للرجوع إلى البنك منها استبدال طلب التقديم على الجوال أو إلغائه.

يجب أن يكون سجل العميل الائتماني جيد ومناسب للموافقة على التقسيط وإذا تم إلغاء التقسيط على العميل أن يسدد قيمة الأقساط دفعة واحدة مع إضافة الضريبة.

تقسيط 0% من برنامج تساهيل

يوفر البرنامج نظام التقسيط 0% فهو بلا فوائد ولا يقدم على الجوالات فقط أو الأجهزة الإلكترونية الذكية ولكنه متاح أيضًا من خلال تساهيل أن يقدم العميل على شراء أي غرض يرغب به مثل الأغراض المنزلية أو خدمات الرعاية الصحية أو حتى لقضاء عطلة أو إجازة في مكان ما، والتقسيط يتميز بأنه على فترات طويلة من 3 حتى 12 شهرًا بدون رسوم أو فوائد.