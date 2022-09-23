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عمر شويل - جدة كم راتب مضيفة الطيران في الخطوط السعودية ؟ هذا السؤال الذي يتردد كثيرا بين الفيتان اللاتي يردن التعرف على المبلغ المالي المحدد لذلك والذي عادة ما يكون مرتبطا بالشهادة التي حصلت عليها المتقدمة بالطلب وربما كون مرتبطة أيضًا بوجود عدد من سنوات الخبرة في هذا المجال ، وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة من الحصول على رخصة قيادة خاصة مع تفعيل دور المرأة بشكل أكبر في المجتمع، وفيما يلي توضيح كم راتب مضيفة الطيران بالسعودية وأيضًا شروط الالحاق بهذه المهنة بالتفصيل.

كم راتب مضيفة الطيران في الخطوط السعودية ؟

إن رواتب مضيفة الطيران في الخطوط الجوية قد حددتها شركة الخطوط الجوية السعودية كما نقدمها لكم في السطور القادمة بكل وضوح لكل من ترغب في التقديم على وظيفة مضيفة طيران:

مبدئيًا تقوم شركة الطيران السعودي بمنح المضيفة الجوية على بدل تنقل يصل إلى 500 ريال سعودي

يكون الراتب الشهري الذي تحصل عليه مضيفة الطيران السعودي الحاصلة على الشهادة الثانوية مبلغ مالي قدره 5855 ريال سعودي.

بينما تحصل المضيفة الحاصلة على شهادة الدبلوم على مبلغ مالي شهري قدره 6,385 ريال سعودي.

في حالة إذا كانت المضيفة قد حصلت على شهادة جامعية بهذا يكون الراتب الشهري الذي ستحصل هو مبلغ مالي قدره 6915 ريال سعودي.

شروط مضيفة الطيران في السعودية للنساء

من أهم الشروط التي لا بد وأن تكون متوفرة في كل من تريد التقديم على وظيفة مضيفة طيران بالمملكة العربية السعودية والتي قد قامت شركة الخطوط السعودية بالإشارة إليها كاملة ، ما يلي: