نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط آيفون 13 من نظام تابي الجديد بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط أيفون 13 من تابي، سهل نظام تابي الجديد بالسعودية كثيرًا على الأشخاص الراغبين في امتلاك هواتف جديدة أو استبدال الهواتف القديمة بأخرى أكثر حداثة وتطورًا، حيث يوفر للمستخدمين عدة طرق من أجل شراء الهاتف سواء كاش فيتم دفع سعر الهاتف بعد حوالي أسبوعين أو بالتقسيط حيث يتم سداد ثمن الهاتف على عدد معين من الدفعات شهريًا بعد دفع دفعة أولى عند الشراء أولًا، ومن خلال نظام تابي يمكن للعملاء الحصول على آيفون 13 بسهولة إليكم طريقة شراء آيفون 13 من تابي بالتقسيط فيما يلي.

تقسيط آيفون 13 من تابي

يتعاقد نظام تابي مع عدة متاجر إلكترونية موجودة في السعودية متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل الهواتف وكذلك آيفون 13 كل ما على العميل هو التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمتجر المراد الشراء منه بشرط أن يكون على تعاقد مع تابي، ثم البحث عن آيفون 13 واختيار طريقة الدفع أو السداد لتظهر عدة طرق منها “تابي” هنا ينقر العميل على زر تابي من أجل إتمام الشراء من خلال تابي وهي عملية تتطلب إدخال رمز البطاقة الائتمانية للعميل وكذلك رقم الهوية لخصم قيمة الدفعة الأولى ومع قرب موعد الدفعة القادمة سيقوم النظام بتذكيرك، وهناك طريقة أخرى مباشرة لتقسيط جوال من تابي وهي من خلال استخدام تطبيق تابي مباشرة للبحث عن الهاتف المرغوب به وإتمام الشراء من تابي.

تطبيق تابي لتقسيط آيفون 13 بالتفصيل

تعتبر تلك هي الوسيلة الأسهل من أجل شراء الهاتف بالتقسيط من خلال تابي سواء كان آيفون أو أي نوع آخر حيث سهل النظام كثيرًا على العملاء الذي يرغبون في شراء هاتف جديد ولكن قد يكون سداد المبلغ كاملًا صعبًا عليهم فيساعدهم تابي في التقسيط المريح وبدون شروط معقدة أو وثائق عديدة، ونلاحظ ذلك في مزايا استخدام تطبيق تابي للشراء التالية: